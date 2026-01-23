Аптечный черный рынок: в Ростове выявлен незаконный сбыт сильнодействующих препаратов

В Ростове-на-Дону сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области пресекли незаконную продажу сильнодействующих препаратов в одной из аптек Ленинского района.

Оперативники зафиксировали факт реализации местному жителю трех блистеров таблеток и глазных капель, отнесенных к рецептурным и запрещенных к свободному обороту. Сделка на сумму более 7 тыс. рублей была проведена без предъявления рецепта.

В ходе осмотра торговой точки полицейские изъяли 408 рецептурных бланков. Установлено, что фармацевт — 20-летняя жительница другого региона — систематически продавала препараты с наценкой: стоимость в ряде случаев превышала закупочную примерно в десять раз.

В действиях сотрудницы аптеки усматриваются признаки преступления по статье 234 УК РФ — «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Изъятые препараты направлены на экспертизу. Полиция устанавливает других возможных участников схемы.

Подобные случаи регулярно фиксируются и за пределами России. В 2023 году в США федеральные органы закрыли сеть аптек во Флориде, продававших без рецептов препараты с кодеином и трамадолом. В Индии в 2022 году была раскрыта подпольная цепочка поставок стероидов и седативных средств, маскировавшаяся под легальные фармточки. Эксперты отмечают, что аптечный «серый рынок» остается одной из наиболее уязвимых зон фармрегулирования даже в странах с жестким контролем.

