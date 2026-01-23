После отмены Оземпика вес не возвращается: реальные данные против клинических испытаний

Анализ реальных клинических данных показывает, что у большинства пациентов после прекращения терапии агонистами рецепторов GLP-1 масса тела не возвращается к исходным значениям.

Исследователи из компании Nference проанализировали более 14 млн врачебных записей и 15 млн клинических наблюдений по 135 тыс. пациентов, получавших семаглутид (Ozempic, Wegovy) или тирзепатид (Mounjaro, Zepbound) в течение года. Через 18 месяцев после отмены лечения большинство пациентов либо сохранили достигнутое снижение веса, либо продолжили худеть.

Эти данные противоречат результатам клинических исследований Novo Nordisk, где фиксировался быстрый возврат массы тела после прекращения терапии.

В группе из 18 тыс. пациентов, получавших тирзепатид, лечение прекратили 1 615 человек. Через шесть месяцев:

у 28% масса тела вернулась к исходным значениям,

масса тела вернулась к исходным значениям, у 36% результат сохранился,

результат сохранился, у 36% снижение веса продолжалось.

В группе семаглутида из 37 500 пациентов терапию прекратили 2 567 человек. Через шесть месяцев:

возврат массы тела наблюдался у 33% ,

, сохранение результата — у 32% ,

, дальнейшее снижение — у 35%.

Среднее изменение массы тела через полгода после отмены терапии составило 0%, что указывает на отсутствие массового эффекта «отката».

Отдельно исследователи отмечают роль образа жизни: среди пациентов, которым после прекращения терапии рекомендовали физические упражнения, доля сохранивших результат была почти в два раза выше.

Подобные расхождения между клиническими испытаниями и реальной практикой ранее уже фиксировались, например, в кардиологии — для статинов и ингибиторов АПФ, где долгосрочная приверженность пациентов и сопутствующие поведенческие факторы существенно меняли реальные исходы. В случае GLP-1 препараты, судя по данным Nference, могут запускать устойчивые метаболические изменения, выходящие за рамки временного фармакологического эффекта.

аптекиум