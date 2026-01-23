Таблетированный метотрексат исчез с импорта: в 2025 году поставок из-за рубежа не было

В 2025 году в Россию фактически не поставлялся импортный метотрексат в таблетках. Речь идет прежде всего о препарате «Метотрексат-Эбеве» швейцарской компании Sandoz — единственном зарубежном бренде метотрексата в таблетированной форме на российском рынке.

По данным RNC Pharma, за январь–ноябрь 2025 года объем введенных в оборот упаковок «Метотрексата-Эбеве» сократился на 15% год к году, главным образом из-за полного прекращения поставок таблеток. В Sandoz подтвердили отсутствие препарата на складе и объяснили ситуацию «ограничениями на производственной площадке».

Согласно данным аптечных справочных сервисов, таблетки «Метотрексат-Эбеве» отсутствуют в аптеках как минимум 34 регионов России, а в пяти регионах препарат не представлен вовсе. В 28 субъектах дефицит затронул и инъекционные формы.

Ближайшая поставка таблеток дозировкой 5 мг ожидается до конца января 2026 года, а дозировка 10 мг — только летом 2026 года. В компании заявили, что объемы начала 2026 года покроют спрос лишь на несколько месяцев.

Российские производители также не компенсировали выпадающие объемы. Компания «Северная звезда» в 2025 году не поставляла метотрексат в таблетках, тогда как «Озон Фармацевтика» увеличила продажи на 68,3%, до 414 тыс. упаковок. Тем не менее общий объем таблетированного метотрексата на рынке снизился на 38% год к году.

По данным Росздравнадзора, в обороте сейчас находится 294,5 тыс. упаковок метотрексата в таблетках — этого достаточно примерно на семь месяцев. Основная масса препарата представлена в инъекционных формах: 1,9 млн упаковок раствора для инъекций и 475 тыс. упаковок для подкожного введения.

Эксперты отмечают, что пациенты с ревматическими заболеваниями предпочитают таблетки из-за удобства самостоятельного применения, несмотря на то что инъекционные формы демонстрируют более высокую биодоступность и клиническую эффективность.

Ситуация с метотрексатом в России отражает глобальную проблему нестабильности поставок базовых препаратов. В 2019–2021 годах аналогичный дефицит метотрексата фиксировался в США и странах ЕС из-за закрытия производственных линий Pfizer и Teva, что вынудило регуляторов вводить режимы «критического лекарственного обеспечения». Во Франции и Великобритании в эти годы временно разрешали экстренный импорт незарегистрированных форм препарата для пациентов с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Метотрексат входит в перечень основных лекарственных средств ВОЗ и считается «якорным» препаратом первой линии при ревматоидном артрите, псориазе и ряде онкологических заболеваний. Перебои с его доступностью традиционно рассматриваются регуляторами как системный риск для здравоохранения.

аптекиум