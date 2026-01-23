В ОЭЗ «Дубна» запустят производство одноразовых медигл и инфузионных систем за 200 млн рублей

Компания «В-Млаб» создаст в особой экономической зоне «Дубна» производство одноразовых медицинских игл и инфузионных систем. Объем инвестиций в проект превысит 200 млн рублей, сообщил Минпромнауки Московской области.

По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, на предприятии будет создано более 90 рабочих мест. Выпуск востребованных лабораториями изделий — игл-бабочек, двусторонних игл и инфузионных систем — планируется на автоматизированных линиях в условиях чистых помещений с соблюдением стандартов стерильности и контроля качества.

Проект реализуется в рамках деятельности группы «Эйлитон», специализирующейся на разработке и серийном производстве медицинских изделий и оборудования для клинической диагностики. Согласно СПАРК-Интерфакс, ООО «В-Млаб» зарегистрировано в Дубне в сентябре 2025 года. Бенефициаром и гендиректором компании является Олег Шалин, которому также принадлежит ООО «Эйлитон».

«Эйлитон» работает в Дубне с 2003 года. В 2024 году выручка компании составила 820,1 млн рублей, чистая прибыль — 135,2 млн рублей. В декабре 2024 года компания инвестировала 60 млн рублей в запуск четвертой автоматизированной линии по производству вакуумных пробирок для венозной крови. После расширения совокупные мощности достигли 12 млн пробирок в месяц, что увеличило объем выпуска почти на 70%.

Инвестиции в расходные материалы для лабораторной и инфузионной медицины отражают глобальный тренд. Аналогичные проекты в последние годы реализуются в Китае и Индии, где локализация производства шприцев и инфузионных систем стала частью стратегии снижения зависимости от импорта. В ЕС и США после пандемии COVID-19 также ускорилось развитие собственных мощностей по выпуску одноразовых медицинских изделий как элементов критической инфраструктуры здравоохранения.

