Sanofi показала устойчивую эффективность amlitelimab при атопическом дерматите

Sanofi сообщила о положительных результатах исследований препарата amlitelimab у пациентов 12 лет и старше с атопическим дерматитом (AD). Новые данные представлены по глобальным фазам 2 — SHORE и COAST 2.

Amlitelimab — это моноклональное антитело нового поколения, нацеленное на OX40-лиганд (OX40L), ключевой регулятор воспалительного иммунного ответа. В отличие от ряда других иммунных препаратов, он не вызывает деплеции Т-клеток.

В исследовании SHORE препарат применялся на фоне стандартной терапии — топических кортикостероидов средней активности с или без ингибиторов кальциневрина. Дозирование проводилось раз в 4 или 12 недель. Оба режима продемонстрировали достижение первичных и ключевых вторичных конечных точек по сравнению с плацебо.

В исследовании COAST 2 amlitelimab использовался как монотерапия. Оба режима дозирования также достигли первичной конечной точки на 24-й неделе.

Профиль безопасности оказался благоприятным: частота нежелательных явлений, включая приводящие к прекращению терапии, была сопоставима с плацебо.

Дополнительные данные представлены по продолжающемуся исследованию ATLANTIS. Предварительный анализ показывает прогрессирующее улучшение клинических показателей при введении amlitelimab каждые четыре недели с сохранением эффекта до 52-й недели наблюдения.

По словам главы R&D Sanofi Хумана Ашрафиана, совокупность данных подтверждает потенциал механизма блокирования OX40L как способа «нормализации» иммунного ответа без агрессивного вмешательства в Т-клеточный пул.

За последние годы рынок терапии атопического дерматита переживает структурный сдвиг — от неспецифических иммуносупрессоров к таргетным биологическим препаратам. Аналогичную траекторию прошли препараты против IL-4/IL-13 (dupilumab от Regeneron/Sanofi) и ингибиторы JAK (abrocitinib, upadacitinib).

OX40/OX40L считается следующим стратегическим направлением: ранее на этом же механизме фокусировались разработки компаний Roche, Kyowa Kirin и Amgen, но большинство кандидатов не дошли до устойчивых клинических результатов. На этом фоне amlitelimab становится одним из первых препаратов, демонстрирующих стабильный клинический эффект без иммуноабляции.

аптекиум