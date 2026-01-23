Экспериментальный препарат Corcept снизил риск смерти при резистентном раке яичников на 35%

Комбинация экспериментального препарата релакорилант от Corcept Therapeutics и химиотерапии показала статистически значимое снижение риска смерти у пациенток с раком яичников, резистентным к препаратам платины.

Согласно данным III фазы клинических испытаний, добавление релакориланта к наб-паклитакселу снижало риск смерти на 35% по сравнению с монотерапией химиопрепаратом. Средняя общая выживаемость в группе комбинации составила 16 месяцев против 11,9 месяца в контрольной группе.

В исследовании приняли участие 381 женщина с платинорезистентным раком яичников — одной из самых сложных для лечения форм заболевания. Кроме того, комбинация позволила снизить риск прогрессирования болезни на 30%, отсрочив развитие рецидива.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) должно принять решение об одобрении комбинации к 11 июля.

Релакорилант относится к классу антагонистов глюкокортикоидных рецепторов и направлен на подавление стресс-зависимых механизмов, которые помогают опухоли выживать и формировать устойчивость к терапии.

Платинорезистентный рак яичников остается глобальной клинической проблемой: в ЕС и США медиана выживаемости таких пациенток редко превышает 12 месяцев. За последние годы лишь несколько препаратов показали сопоставимый эффект — среди них бевацизумаб (Roche) и антитело-конъюгат мираветуксимаб соравтанзин (AbbVie), одобренный в США в 2022 году.

Если релакорилант будет одобрен, он станет первым препаратом нового механизма действия в этой нише за более чем десятилетие и может задать новую стратегию комбинированной терапии при устойчивых формах гинекологических опухолей.

аптекиум