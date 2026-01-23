«Честный знак» выявил более 950 точек нелегальной торговли ветпрепаратами в России

Россельхознадзор сообщил о выявлении более 950 адресов хозяйствующих субъектов, осуществлявших продажу лекарственных препаратов для ветеринарного применения без лицензии. Нарушения были обнаружены с помощью системы маркировки «Честный знак» после завершения интеграции с реестром лицензий службы в ноябре 2025 года.

Теперь при каждой продаже маркированного ветпрепарата система автоматически проверяет наличие у продавца действующей лицензии на фармацевтическую деятельность. Это позволило впервые перевести выявление таких нарушений в полностью автоматический режим.

По данным Россельхознадзора, уже составлено 146 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и вынесено 278 предостережений. Часть компаний после этого подала заявления на получение лицензии, другая часть торговых точек прекратила работу.

Интеграция «Честного знака» с реестром лицензий позволяет отслеживать легальность всей цепочки обращения ветпрепаратов — от поставщика до розницы, усиливая контроль за рынком и снижая долю серого оборота.

Подобные цифровые механизмы контроля уже применяются в других странах. В ЕС действует система EudraGMDP и национальные реестры лицензий, интегрированные с фармаконадзорными платформами, а в США FDA использует Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) для сквозной верификации легальности поставок лекарств. В обоих случаях автоматизация контроля позволила существенно сократить нелегальный оборот препаратов и повысить прозрачность рынка.

В России фармацевтическая деятельность подлежит обязательному лицензированию в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ, а торговля ветпрепаратами без лицензии квалифицируется как прямое нарушение действующего законодательства.

