Moderna сворачивает инвестиции в вакцины из-за политики США

Moderna сокращает вложения в разработку вакцин на фоне ухудшения регуляторного климата в США. Об этом заявил гендиректор компании Стефан Бансель в интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, в условиях ограниченного доступа к американскому рынку «невозможно обеспечить возврат инвестиций», а сам рынок вакцин стал «значительно меньше» из-за регуляторных барьеров и снижения поддержки со стороны органов здравоохранения.

Бансель сообщил, что Moderna больше не будет финансировать поздние стадии клинических исследований вакцин. Аналитики Jefferies уточняют, что компания, вероятно, сохранит фокус на фазе III в онкологии и редких заболеваниях, но может отложить как минимум 11 программ по инфекционным болезням на ранних стадиях.

Сдвиг стратегии совпал с изменением политики Минздрава США (HHS) после назначения Роберта Кеннеди-младшего. В 2025 году COVID-19 был исключён из рекомендаций по рутинной вакцинации для здоровых детей и беременных, а затем были отменены 22 государственных проекта по мРНК-вакцинам, включая контракты с Pfizer, Sanofi, AstraZeneca и самой Moderna.

Дополнительное давление создают кадровые решения в FDA и CDC, где ключевые позиции заняли критики вакцинации. В частности, директор CBER Винай Прасад публично заявил о смертях детей от COVID-вакцин, не предоставив доказательств, а состав консультативного комитета CDC по иммунизации был полностью переформирован.

Ранее с критикой новой политики выступил и глава Pfizer Альберт Бурла, назвав происходящее «антинаучным».

Для Moderna последствия уже носят финансовый характер: компания отозвала заявку на комбинированную вакцину против гриппа и COVID-19, потеряла контракт на разработку вакцины от птичьего гриппа стоимостью до $760 млн, сократила штат на 10% и закрыла три мРНК-проекта.

Исторически подобные регуляторные сдвиги уже меняли фармрынки. В 1990-х годах ужесточение требований к вакцинации в Японии привело к резкому падению национальных программ и уходу ряда производителей с рынка. В Европе аналогичный эффект наблюдался после всплеска антивакцинальных настроений вокруг вакцины против кори в начале 2000-х — это замедлило вывод новых продуктов и увеличило зависимость от госпоставок.

Сегодня США, крупнейший коммерческий рынок вакцин, впервые за десятилетия демонстрируют обратную динамику — политический фактор начинает определять инвестиционную стратегию глобальных биотех-лидеров.

