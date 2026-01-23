Суд сохранил за иркутским заводом бренд «Трекрезолид» вопреки искам Nelovia

22 января Суд по интеллектуальным правам отказал кипрской компании Nelovia (материнская структура петербургского «Гротекса», бренд Solopharm) в отмене регистрации товарного знака «Трекрезолид», принадлежащего АО «Усолье-Сибирский химфармзавод». Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Nelovia настаивала, что бренд «Трекрезолид» «до степени смешения» схож с принадлежащим ей знаком «Трекрезан». Под обоими названиями выпускаются препараты с одним и тем же действующим веществом — оксиэтиламмония метилфеноксиацетатом.

Истоки спора уходят в 1990-е годы: изначально препарат «Трекрезан» производил Усолье-Сибирский химфармзавод, а права на знак принадлежали его правопредшественнику — Усолье-Сибирскому химкомбинату. Однако после реорганизации правопреемство подтверждено не было. Этим воспользовалась Nelovia, зарегистрировав бренд «Трекрезан» в 2020 году и запустив выпуск на площадке Solopharm.

В результате Палата по патентным спорам аннулировала старую регистрацию знака, принадлежавшую заводу. Чтобы не останавливать производство, предприятие зарегистрировало новый бренд — «Трекрезолид». Nelovia попыталась оспорить и его, подав несколько исков в 2024–2025 годах.

Суд пришел к выводу, что сходство названий не является достаточным основанием для отмены регистрации, и сохранил за иркутским заводом право на использование бренда.

Подобные споры регулярно возникают и на глобальном фармрынке. В США компания Pfizer в свое время безуспешно пыталась ограничить использование брендов, созвучных с Viagra, а в ЕС суды рассматривали конфликты между Merck и местными производителями из-за сходных торговых марок биологических препаратов. В большинстве таких дел суды склоняются к защите добросовестного использования, если отсутствует прямое введение потребителя в заблуждение.

аптекиум