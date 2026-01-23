«Собачьи таблетки» для эйфории: как ветпрепараты стали новой угрозой для подростков

В России зафиксирован рост случаев отравлений подростков ветеринарным препаратом — аналогом рецептурного лекарства для лечения эпилепсии и алкогольной зависимости. Средство свободно продаётся на маркетплейсах как препарат для собак, но используется подростками для получения эйфории.

По данным врачей, подростки заказывают препарат онлайн, обсуждают дозировки в отзывах и употребляют его в сочетании с кофе и алкоголем. Передозировки сопровождаются рвотой, резкой заторможенностью, падением давления и пульса, обмороками и галлюцинациями. Врачи предупреждают о риске судорог и летальных исходов.

Провизор Елена Соколова отмечает, что с 1 марта 2026 года препарат был включён в список предметно-количественного учёта (ПКУ), после чего легальные аптеки вывели его из ассортимента. Это перекрыло официальный канал продаж и привело к «вакууму спроса», который быстро заполнили маркетплейсы через ветеринарный сегмент.

Проблема в том, что оборот ветеринарных лекарств также подлежит лицензированию, а происхождение товаров, продаваемых онлайн, зачастую не подтверждено. Эксперты считают, что сформировался новый неконтролируемый рынок, на котором рецептурные вещества фактически доступны без медицинского контроля.

Ситуация может привести к ужесточению регулирования, что ударит и по владельцам животных: ветеринарный аналог изначально создавался именно для лечения эпилепсии у собак и кошек, которым ранее приходилось использовать «человеческие» препараты по рецептам.

Подобные случаи уже происходили в других странах. В США в 2000-х годах подростки массово злоупотребляли сиропами от кашля с декстрометорфаном, продававшимися без рецепта. В Великобритании в 2010-х был введён контроль за продажей кодеинсодержащих анальгетиков после волны интоксикаций. В Японии регуляторы ужесточили доступ к ветеринарным седативным средствам после выявления их немедицинского использования.

Эксперты считают, что российский рынок повторяет этот сценарий: ограничения в легальном сегменте смещают спрос в онлайн-среду, где контроль практически отсутствует.

аптекиум