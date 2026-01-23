Bausch Health теряет $2 млрд: провал фазы III нового Xifaxan сорвал стратегию роста

Bausch Health объявила о неудаче двух ключевых исследований фазы III Red-C для новой формулы препарата Xifaxan (rifaximin). Оба испытания не достигли первичных конечных точек в программе первичной профилактики печёночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени.

Речь идёт о новой форме препарата — аморфной твердой растворимой дисперсии (SSD), которая должна была улучшить растворимость рифаксимина и обеспечить его более равномерное распределение по всему желудочно-кишечному тракту. Компания рассчитывала, что эта версия Xifaxan станет продуктом с пиковыми продажами более $2 млрд в год.

На фоне новости акции Bausch Health в пятницу снизились примерно на 9%.

Генеральный директор компании Томас Аппио заявил, что Bausch «разочарована результатами» и сейчас анализирует данные, чтобы определить возможные новые направления разработки. При этом ещё несколько дней назад он называл программу Red-C одним из трёх ключевых «точек роста» компании на конференции JPMorgan Healthcare.

Новая формула была ориентирована на глобальный рынок и на гораздо более широкую популяцию пациентов: около 1,9 млн больных с заболеваниями печени в США, которые ещё не перенесли первый эпизод печёночной энцефалопатии — это как минимум втрое больше текущей целевой аудитории Xifaxan.

Сегодня Xifaxan остаётся главным коммерческим активом Bausch: в третьем квартале продажи составили $616 млн, что эквивалентно 44% выручки компании вне бизнеса Bausch + Lomb. Однако препарат теряет патентную защиту в 2029 году, и именно поэтому компания делала ставку на новые показания и формулы.

После провала Red-C у Bausch остаются только два стратегических направления роста:

— развитие радиочастотной системы Thermage для эстетической медицины;

— препарат larsucosterol, приобретённый вместе с компанией Durect за $63 млн, с ожидаемыми результатами фазы III в 2028 году для лечения алкогольного гепатита.

Ситуация Bausch напоминает ряд громких провалов в фарме последних лет, когда ставка на «расширение показаний» не оправдывалась. Так, Pfizer не смогла конвертировать успех Xeljanz в новые аутоиммунные ниши, а Biogen потеряла многомиллиардные ожидания по адюканумабу после пересмотра данных FDA. Аналогично AbbVie столкнулась с трудностями при попытке повторить успех Humira через новые формулы и комбинации.

Во всех этих случаях провал поздней фазы означал не просто научную неудачу, а стратегический удар по финансовой модели компании.

Для Bausch Health провал Red-C закрывает окно для компенсации будущей потери эксклюзивности Xifaxan и усиливает зависимость от единичных активов с более отдалёнными сроками коммерциализации.

аптекиум