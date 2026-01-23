Ocular Therapeutix переманила архитектора запуска Eylea для атаки на флагман Regeneron

Американская Ocular Therapeutix усилила коммерческую команду перед выходом на рынок wet AMD, наняв одного из ключевых менеджеров, стоявших у истоков успеха Eylea. Новым глобальным директором по коммерции (global chief commercial officer) компании стал Дэвид Робинсон.

До перехода в Ocular Робинсон занимал пост CMO по глобальной офтальмологии в Merck, где с весны 2025 года курировал подготовку к выводу на рынок активов, приобретённых в рамках покупки Eyebiotech за $3 млрд. Однако в официальном сообщении Ocular акцент сделан на его предыдущем опыте в Regeneron.

В течение почти семи лет Робинсон работал в Regeneron в областях продаж, маркетинга, доступа к рынку и возмещения затрат. Именно он, по данным Ocular, разрабатывал и реализовывал стратегический план коммерческого запуска Eylea — одного из самых продаваемых препаратов для лечения влажной формы возрастной макулодистрофии и диабетической ретинопатии.

Ещё ранее Робинсон занимал коммерческие позиции в UCB, MedImmune и GSK, начав карьеру в фарме в середине 1980-х годов.

Теперь он будет отвечать за вывод на рынок Axpaxli — главного кандидата Ocular, который напрямую конкурирует с Eylea и Eylea HD. Оба препарата Regeneron входят в число стандартов терапии wet AMD и диабетической ретинопатии.

Назначение Робинсона дополняет команду, сформированную CEO Ocular Правином Дугелом, возглавившим компанию в 2024 году. Ранее в компанию уже пришёл Стив Майерс на позицию chief commercial officer и продолжит работать в связке с Робинсоном.

Ocular ожидает публикацию результатов фазы III по wet AMD в I квартале 2026 года и планирует подать заявку на регистрацию вскоре после этого. В ключевом исследовании Axpaxli сравнивается с низкодозной версией Eylea: пациенты получали одну инъекцию, а затем в течение 36 недель фиксировалась необходимость «спасительных» доз Eylea при ухудшении зрения.

Цель компании — получить маркировку о превосходстве (superiority label). В случае успеха Axpaxli может обеспечить интервал между инъекциями до шести месяцев против максимум четырёх месяцев у существующих терапий, включая препараты Regeneron и Roche (Vabysmo). Второе исследование фазы III, сравнивающее Axpaxli с Eylea и Eylea HD, должно завершиться в 2027 году.

Стратегия Ocular напоминает классический приём из истории фарминдустрии: в своё время Pfizer переманивала менеджеров у Merck для усиления позиций Lipitor против Zocor, а Roche активно нанимала экс-топов Genentech для конкуренции с Amgen в онкологии. Переманивание «архитекторов» коммерческого успеха конкурентов остаётся одним из самых эффективных инструментов в гонке за блокбастерами.

