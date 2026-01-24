Минздрав обновил рекомендации по лечению гепатита С: приоритет — ключевые группы риска и онкопациенты

Минздрав РФ утвердил обновлённые клинические рекомендации по лечению гепатита С, разработанные при участии Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества по изучению печени и Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени В. И. Покровского.

В документе уточнены категории пациентов «с высоким риском передачи инфекции», которым терапия должна назначаться незамедлительно. К ним отнесены заключённые, потребители инъекционных наркотиков и лица с сексуальным поведением высокого риска.

Впервые официально разрешено применение патогенетической и симптоматической терапии при гепатите С — помимо стандартного противовирусного лечения.

Отдельный раздел посвящён пациентам с онкологическими заболеваниями. Если ранее химиотерапия часто откладывалась до завершения лечения гепатита, теперь подчёркивается, что противовирусная терапия может, наоборот, способствовать более безопасному началу или продолжению онкологического лечения за счёт снижения риска прогрессирования поражения печени.

Ключевой акцент рекомендаций — стратегия «лечение как профилактика» для уязвимых групп. Подход предполагает активное выявление и немедленное лечение пациентов с высоким риском передачи инфекции для сдерживания эпидемии.

По официальным данным, в России зарегистрировано около 603 тыс. пациентов с гепатитом С, однако реальная распространённость, по оценкам экспертов, может быть в несколько раз выше.

С 2025 года в стране действует федеральный проект по борьбе с гепатитом С. За последний год охват терапией вырос на 83%, а приоритетом на 2026 год объявлено массовое информирование населения о доступных возможностях лечения.

Аналогичные стратегии уже применяются в ряде стран. В Исландии программа Treatment as Prevention позволила сократить заболеваемость гепатитом С более чем на 80% за пять лет. Австралия и Франция сделали упор на лечение пациентов из групп риска без ограничений по стадии заболевания, что привело к резкому снижению новых случаев инфекции. ВОЗ ставит цель глобальной элиминации гепатита С как угрозы общественному здоровью к 2030 году.

