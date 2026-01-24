Корейская ST Pharm получила $56 млн на производство олигонуклеотидов для терапии тяжёлой гипертриглицеридемии

Южнокорейская контрактная фармкомпания ST Pharm заключила соглашение с неназванной биотехнологической компанией из США на производство активных фармацевтических ингредиентов (API) для олигонуклеотидного препарата.

Согласно регуляторному раскрытию, сумма контракта составляет 82,5 млрд корейских вон (около $56 млн). Соглашение действует с 22 января по 18 декабря 2026 года и предусматривает выпуск сырья для перспективного препарата в показании «тяжёлая гипертриглицеридемия».

Р азмер сделки эквивалентен примерно 30% годовой выручки ST Pharm за 2024 финансовый год (274 млрд вон, или около $187 млн), что делает контракт одним из крупнейших в истории компании.

ST Pharm специализируется на производстве олигонуклеотидов и в 2025 году запустила вторую производственную площадку на фоне растущего спроса на РНК-препараты. Олигонуклеотиды используются как синтетические молекулы для подавления или модификации экспрессии генов.

По оценке MarketsandMarkets, мировой рынок олигонуклеотидов вырос до $10,5 млрд в 2025 году и может достичь $24,7 млрд к 2030 году.

Сегмент уже демонстрирует коммерческую зрелость: препараты на основе РНК и антисмысловых молекул вывели на рынок такие компании, как Alnylam и Biogen. В 2025 году FDA одобрило сразу две терапии для редкого нарушения липидного обмена — Tryngolza от Ionis и Redemplo от Arrowhead, обе на основе олигонуклеотидов.

Arrowhead параллельно развивает Redemplo в показании тяжёлой гипертриглицеридемии, а препарат Tryngolza в декабре получил статус breakthrough therapy в том же направлении. Это усиливает вероятность того, что заказчик ST Pharm работает в одном из наиболее быстрорастущих сегментов РНК-терапий.

Исторически аналогичный скачок наблюдался на рынке моноклональных антител в 2000-х годах, когда такие CDMO, как Lonza и Samsung Biologics, превратились в глобальных игроков благодаря контрактам на биологические препараты. Сейчас аналогичная трансформация происходит в секторе РНК и олигонуклеотидов

АПТЕКИУМ