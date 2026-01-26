Тарифный эффект: как угрозы США разогнали фармпроизводство в 2025 году и спровоцировали спад в 2026-м

Глобальное фармацевтическое производство выросло на 9,1% в 2025 году — рекордный показатель последних лет, обусловленный масштабным «фронт-лоадингом»: компании ускоренно наращивали выпуск и экспорт в ожидании возможного введения импортных пошлин США. В 2026 году рост резко замедлится до 1,6%, поскольку эффект накопленных запасов и корректировка цепочек поставок приведут к спаду в первом полугодии.

Пока реальное влияние тарифов оказалось ограниченным. США предоставили исключения большинству крупных фармпроизводителей, ввели тарифные потолки и заключили двусторонние соглашения с отдельными компаниями. Однако риск новой волны торговых ограничений сохраняется, и промышленная политика все активнее формирует структуру глобальной фармцепочки — от API до финальной упаковки.

Исторически подобные всплески уже наблюдались: в 2018–2019 годах перед торговой войной США и Китая фармкомпании также ускоряли поставки, что привело к краткосрочному росту и последующему провалу объемов. Аналогичный эффект был заметен и в Европе на фоне Brexit, когда производители запасались лекарствами из-за риска разрыва регуляторных режимов.

США: временное облегчение и ставка на решоринг

В США рост фармпроизводства в 2026 году замедлится до 0,9% после сильных 5,2% в 2025-м. В 2027 году ожидается восстановление до 2,5%. Администрация временно освободила дженерики от импортных пошлин и предоставила индивидуальные исключения для брендов. Крупные фармкомпании согласились на снижение цен по модели «most favoured nation» в обмен на тарифные льготы в рамках программы TrumpRX.

Одновременно Вашингтон снижает регуляторные барьеры для строительства заводов, стимулируя перенос производств в США. Однако высокие операционные издержки делают такой сценарий экономически оправданным лишь для высокомаржинальных препаратов — прежде всего оригинальных биологических молекул.

Китай: ускоренный переход к биофарме

В Китае фармпроизводство вырастет на 6,6% в 2026 году. Страна быстро смещается от дженериков к инновационным биопрепаратам. Около 40% разработок в китайских пайплайнах уже приходится на биологические и таргетные лекарства, а доля Китая в глобальных клинических исследованиях достигла 30%.

При этом внутренний рынок остается крайне ценочувствительным: государственные закупки по модели VBP приводят к снижению цен на офф-патентные препараты на 40–60%, ускоряя консолидацию и вытеснение малых производителей.

Индия: рост на фоне локализации API

Индийский сектор вырастет на 5% в 2026 году. Национальная фармполитика стимулирует локальное производство API и снижает зависимость от китайских поставок. Демографический рост, расширение страхового покрытия и сильные балансы компаний поддерживают устойчивость рынка.

Юго-Восточная Азия и Сингапур: инвестиционный хаб под риском тарифов

Сингапур ожидает рост на 7,2%, оставаясь ключевым азиатским производственным узлом для глобальных корпораций. Однако отсутствие полноценного торгового соглашения с США делает страну уязвимой в случае нового тарифного обострения. Во Вьетнаме и соседних странах рост достигает 8% за счет расширения доступа к медицине и иностранных инвестиций.

ЕС и Великобритания: пик и коррекция

В еврозоне в 2025 году зафиксирован скачок на 21,6%, особенно в Ирландии — основном экспортном хабе для США. В 2026 году ожидается коррекция на –3,7%. Тарифы США для ЕС ограничены 15%, а часть компаний получила исключения в обмен на инвестиции в американские заводы.

Великобритания добилась нулевых пошлин на экспорт лекарств в США, согласившись на ценовые уступки. Это снизило экспортные риски, но усилило давление на маржинальность.

Глобально рынок смещается в сторону премиальных и дифференцированных продуктов — биологиков, ADC, клеточных и генных терапий. Искусственный интеллект становится ключевым фактором повышения эффективности, особенно на доклинической стадии и в оптимизации R&D.

Основные вызовы для отрасли — это:

рост регуляторного давления на цены в США и Европе;

усиление конкуренции со стороны биосимиляров и дженериков;

перераспределение инвестиций в пользу США и Китая, ослабляющее инновационную позицию ЕС;

высокая капиталоемкость и риск маржинального сжатия для малых и средних компаний.

Фронт-лоадинг 2025 года стал временным ускорителем глобальной фармпромышленности, но в 2026-м рынок возвращается к умеренной траектории роста. Торговая политика США, ценовое регулирование и стратегический переход к биофарме формируют новую конкурентную реальность: выигрывают компании с доступом к капиталу, технологиям и инновационным пайплайнам, тогда как традиционные дженериковые модели теряют устойчивость.

АПТЕКИУМ