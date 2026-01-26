FDA одобрила выход на клинику AI-препарата Insilico против нейровоспаления при болезни Паркинсона

Insilico Medicine получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение клинических исследований (IND) препарата ISM8969 — перорального ингибитора NLRP3, разработанного с использованием генеративного искусственного интеллекта. Препарат предназначен для лечения болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.

Фаза I клинического исследования в США будет направлена на оценку безопасности, переносимости и фармакокинетики ISM8969 у здоровых добровольцев, а также на определение оптимальных доз для дальнейших этапов разработки.

ISM8969 был создан с помощью платформы Chemistry42 — ключевого элемента экосистемы Pharma.AI компании Insilico. По данным доклинических исследований, молекула обладает способностью проникать через гематоэнцефалический барьер и воздействовать непосредственно на центральную нервную систему, что является критически важным параметром для терапии нейродегенеративных заболеваний.

Мишенью препарата является инфламмасома NLRP3 — один из ключевых регуляторов хронического нейровоспаления. Избыточная активация NLRP3 связана с прогрессированием болезни Паркинсона, Альцгеймера и ряда других патологий ЦНС. Ингибирование этого пути рассматривается как потенциальный способ замедления нейродегенерации и сохранения функции нейронов.

Для глобальной разработки ISM8969 Insilico заключила соглашение о совместной разработке с Hygtia Therapeutics. Компании поделят мировые права на программу поровну (50/50), при этом Insilico может получить до $66 млн в виде авансовых и этапных платежей.

Ранее попытки фармацевтических компаний воздействовать на нейровоспаление при болезни Паркинсона в основном были сосредоточены на симптоматической терапии или иммуномодуляции без точечной молекулярной мишени. Прорывным примером стала разработка NLRP3-ингибиторов в онкологии и аутоиммунных заболеваниях — в частности, программы компаний Novartis и Roche, однако их CNS-потенциал оставался ограниченным из-за слабой проницаемости в мозг.

В последние годы интерес к NLRP3 резко усилился: аналогичные проекты развивают такие игроки, как Olatec Therapeutics, Inflazome (приобретена Roche), а также несколько биотех-компаний в США и Китае. Однако большинство кандидатов либо находятся на ранних стадиях, либо ориентированы на системное воспаление, а не на нейродегенерацию.

Рынок препаратов для лечения болезни Паркинсона оценивается более чем в $5 млрд в год и продолжает расти на фоне старения населения. При этом большая часть доступных терапий (леводопа, дофаминовые агонисты) не влияет на патогенез заболевания и не замедляет его прогрессирование.

Ключевой вызов для ISM8969 — доказать не только безопасность, но и реальный disease-modifying эффект, что historically считается «золотым стандартом», но крайне трудно достижимой целью в нейродегенеративных заболеваниях. Дополнительный риск — высокая конкуренция со стороны биологических препаратов и генной терапии, которые также претендуют на статус «следующего поколения» лечения Паркинсона.

С точки зрения бизнеса, проект также находится под давлением инвесторов: AI-платформы в фарме должны демонстрировать не только ускорение R&D, но и коммерчески жизнеспособные клинические результаты.

Одобрение IND для ISM8969 — это не просто очередной шаг Insilico в клинику, а тест на зрелость всей модели AI-driven drug discovery: если препарат подтвердит эффективность в ЦНС, это станет одним из первых доказательств того, что генеративный ИИ способен создавать не только «быстрые», но и действительно прорывные молекулы для самых сложных терапевтических областей.

