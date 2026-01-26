«Импорт управленца»: Камчатка делает ставку на опыт ХМАО для перезапуска системы здравоохранения

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил новым министром здравоохранения региона Александра Нохрина — экс-главврача Лангепасской городской больницы в ХМАО. Он вступит в должность со 2 февраля, сменив Олега Мельникова, руководившего ведомством с января 2025 года.

Решение объясняется необходимостью усилить управленческий контур Минздрава и ускорить системные изменения. Перед новым министром поставлены приоритетные задачи: устранение дефицита узких специалистов, повышение доступности медицинской помощи, оптимизация маршрутизации пациентов, развитие превентивной медицины и снижение смертности от болезней системы кровообращения.

Нохрин — врач-анестезиолог по первому образованию, выпускник Омской медицинской академии, прошедший управленческую подготовку в Тюменском и Сургутском университетах. Карьеру начал в районных больницах Тюменской области, затем работал в Сургутском перинатальном центре и окружном кардиодиспансере. С 2018 года возглавлял Лангепасскую городскую больницу. В 2021 году стал финалистом конкурса «Лидеры России» в треке «Здравоохранение», а в 2025-м был признан лучшим руководителем медицинской организации в Югре. Также имеет опыт законотворческой работы в Думе ХМАО.

Практика «импорта управленцев» из более ресурсных регионов используется и в других странах. В Великобритании реформирование NHS в проблемных трастах часто сопровождалось назначением менеджеров из ведущих клиник Лондона и Манчестера. В России аналогичный подход применялся при трансформации здравоохранения в Сахалинской области и Якутии, где управленцы из федеральных центров запускали цифровые очереди и телемедицину.

Камчатка конкурирует за медицинские кадры не только с соседними регионами Дальнего Востока, но и с частным сектором, который предлагает врачам более высокие доходы и лучшие условия труда. Дополнительное давление создают федеральные проекты — расширение сети частных диагностических центров, рост телемедицины и усиливающаяся мобильность пациентов, которые предпочитают лечиться в крупных городах России.

Регион сталкивается с классическим набором проблем: изношенная инфраструктура, дефицит специалистов, высокая стоимость логистики лекарств и оборудования, а также демографические риски, связанные со старением населения и миграцией молодежи.

Олег Мельников возглавил Минздрав Камчатского края после инцидента с массовым заражением пациентов гепатитами в онкодиспансере. Несмотря на официальное вступление в должность летом 2025 года, осенью губернатор публично раскритиковал результаты его работы и обозначил необходимость срочных изменений.

Назначение Александра Нохрина — это попытка Камчатки воспроизвести модель «кризисного менеджмента» в здравоохранении: ставка делается не на местный кадровый резерв, а на проверенного управленца из более развитого региона. Успех этой стратегии будет зависеть от того, сможет ли он адаптировать эффективные практики ХМАО к экстремальным условиям Дальнего Востока — ограниченным ресурсам, высокой текучести кадров и растущей конкуренции со стороны частной медицины.

VADEMECUM