Кадровая перезагрузка в Вологде: Минздрав получил нового министра и политического куратора

В правительстве Вологодской области произошли ключевые кадровые изменения в системе управления здравоохранением. С 26 января новым министром здравоохранения региона назначена Анжела Железина, ранее занимавшая пост заместителя руководителя ведомства. Она сменила Николая Гонтюрева, который возглавлял Минздрав с конца 2024 года. Причины его отставки официально не раскрываются.

Одновременно введена новая управленческая роль — куратор сферы здравоохранения. Эту функцию получила заместитель губернатора, руководитель Аналитического центра области Светлана Пономарева. Ранее персонального куратора у отрасли не было: стратегический контроль осуществлял напрямую губернатор Георгий Филимонов.

Пономарева имеет экономическое и юридическое образование, длительный опыт в стратегическом планировании и аналитике регионального управления. С 2014 по 2023 год она возглавляла департамент стратегического развития правительства области, а с 2024 года курирует аналитический блок региона.

Информации о профессиональном бэкграунде нового министра Анжелы Железиной в публичных источниках пока нет, что усиливает неопределенность вокруг дальнейших приоритетов Минздрава.

Гонтюрев был приглашен в Вологодскую область из Подмосковья, где руководил Егорьевской ЦРБ. Его назначение в 2024 году рассматривалось как попытка усилить управленческую экспертизу в системе регионального здравоохранения.

Контекст перестановок связан с хроническими проблемами лекарственного обеспечения. В 2025 году в регионе была создана рабочая группа по льготным препаратам: тогда число отсроченных рецептов доходило до 3 тысяч. К началу 2026 года показатель удалось снизить до примерно 170, однако жалобы пациентов продолжают поступать.

Аналогичные управленческие модели с введением «политического куратора» применялись ранее в Москве, Татарстане и ряде европейских регионов, где сферы здравоохранения выводились под прямой контроль экономических и аналитических блоков власти — как ответ на рост бюджетной нагрузки и дефицит препаратов.

С точки зрения рынка, Вологодская область сталкивается с теми же вызовами, что и большинство российских регионов: ограниченные бюджеты, рост цен на лекарства, усложнение закупочных процедур и конкуренция между федеральными и региональными программами лекарственного обеспечения. Усиливается давление со стороны производителей и дистрибьюторов, особенно в сегментах инсулинов, онкологических препаратов и льготных ЖНВЛП.

Назначение экономического куратора и смена министра сигнализируют о переходе от административного управления к более жесткой финансово-аналитической модели контроля здравоохранения. Для региона это означает попытку системно решить проблему лекарственного обеспечения, но также рост политической ответственности за эффективность Минздрава и прозрачность расходов.

VADEMECUM