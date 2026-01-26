Индийские фармгиганты выходят на рынок дешёвого Wegovy и Ozempic

Индийские фармацевтические компании Sun Pharmaceutical Industries, Zydus Lifesciences и Alkem Laboratories получили одобрение национального регулятора на производство и продажу дженериков семаглутида — действующего вещества препаратов Wegovy и Ozempic.

Согласно данным регулятора, Zydus и Alkem получили разрешение на выпуск дженерического семаглутида для терапии ожирения и сахарного диабета 2 типа. Sun Pharma, крупнейший производитель лекарств в Индии по выручке, уже объявила о запуске собственных брендов: Noveltreat (для лечения ожирения) и Sematrinity (для диабета).

Семаглутид был разработан датской компанией Novo Nordisk и лежит в основе её флагманских препаратов Wegovy и Ozempic. Патентная защита истекает в марте 2026 года, что открывает рынок для масштабного входа производителей дженериков.

В 2025 году в Индии уже были запущены оригинальные препараты: Novo вывела Wegovy и Ozempic, а американская Eli Lilly — Mounjaro (тирзепатид). Продажи инновационных средств в стране выросли более чем в два раза всего за несколько месяцев после старта.

Рынок препаратов для снижения веса сегодня считается одним из самых быстрорастущих в мировой фарме: по прогнозам аналитиков, его объём может достичь $150 млрд к концу десятилетия. Семаглутид используется не только по прямым показаниям, но и широко применяется off-label для контроля массы тела.

Параллельно с Sun, Zydus и Alkem, о получении разрешения на выпуск дженерического Ozempic уже заявила Dr. Reddy’s Laboratories. По оценкам отраслевых экспертов, не менее десятка других индийских компаний ожидают аналогичных одобрений.

Ситуация напоминает массовый выход дженериков статинов в США и Европе в начале 2010-х годов, когда истечение патентов на Lipitor и Crestor привело к резкому падению цен и многократному росту числа пациентов. Аналогичный сценарий ранее наблюдался и на рынке ингибиторов DPP-4 и SGLT2 для лечения диабета.

В Индии этот эффект может быть ещё более выраженным: страна традиционно является крупнейшим мировым хабом дженериков, а агрессивная ценовая политика локальных производителей позволяет снижать стоимость терапии в 3–10 раз по сравнению с оригиналами.

Для Novo Nordisk и Eli Lilly индийский рынок превращается из зоны экспансии в поле ценовой войны. Дженерики семаглутида будут продвигаться через массовые аптечные сети, телемедицину и программы доступности для пациентов. Основной риск для оригинальных препаратов — быстрое вытеснение из сегмента частных продаж и смещение фокуса в сторону госпрограмм и премиального сегмента.

В то же время для индийских компаний остаются технологические и регуляторные вызовы: обеспечение стабильности молекулы, холодовая цепочка поставок, масштабирование биосинтеза и контроль качества, сопоставимый с международными стандартами.

Выход индийских дженериков семаглутида фактически запускает новую фазу глобальной гонки в сегменте препаратов от ожирения: рынок из премиального и элитарного превращается в массовый, а доступность терапии становится ключевым конкурентным фактором, способным изменить структуру потребления и бизнес-модели ведущих фармкомпаний.

