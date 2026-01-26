3PL с GMP: как производственная лицензия меняет роль логистики в фармацевтике

Российский фармацевтический рынок получил новый институциональный прецедент: логистическая компания NC Logistic первой среди 3PL-операторов получила производственную лицензию Минпромторга и сертификат GMP. Это позволило оператору официально работать не только как фармацевтический склад, но и как участник производственного цикла — с возможностью хранения сырья, вспомогательных материалов, упаковки и выполнения операций по сериализации и упаковке.

По данным компании, ещё в 2021 году адрес её склада был включён в производственные лицензии четырёх фармпроизводителей, сейчас таких клиентов уже десять. Рост спроса связан с тем, что регуляторы и сами производители начали применять к внешним складам требования уровня GMP, а не только стандарт GDP, который ранее считался достаточным для логистики.

Чтобы соответствовать новым требованиям, NC Logistic внедрила фармацевтическую систему качества (ФСК), разработала полный пакет стандартных операционных процедур и прошла лицензирование как производственная площадка. Процесс занял около девяти месяцев и включал модернизацию инфраструктуры, валидацию процессов и обучение персонала.

Ключевой эффект для рынка — появление универсального производственного склада, где фармкомпании могут размещать сырьё и компоненты без включения адреса склада в собственную лицензию. Это особенно актуально на фоне геополитической нестабильности, смены поставщиков и роста закупок «впрок», когда внутренние склады производителей оказались перегружены.

Экономический фактор также играет решающую роль. По оценкам рынка, средняя арендная ставка складов в России достигла около 12 тыс. рублей за кв. м в год без НДС и операционных расходов, при этом сохраняется дефицит квалифицированного персонала. В этих условиях аутсорсинг хранения и логистики через 3PL-операторов становится дешевле и быстрее, чем строительство или аренда собственных мощностей.

Международная практика подтверждает этот тренд. В Европе и США крупные логистические группы давно работают как contract manufacturing partners: например, DHL Supply Chain и UPS Healthcare имеют лицензии на GMP-операции, выполняя упаковку, маркировку и хранение активных фармацевтических ингредиентов (API). В Китае аналогичную модель развивают Sinopharm Logistics и SF Express Healthcare.

Однако в России этот сегмент только формируется. Конкурентная среда пока ограничена: большинство логистических операторов продолжают работать под лицензиями производителей, не инвестируя в собственные ФСК. Основные барьеры — высокая стоимость внедрения GMP, дефицит профильных специалистов и регуляторная неопределённость статуса 3PL в фармацевтической экосистеме.

Производственная лицензия фактически превращает логистического оператора в гибридного участника рынка — между логистикой и фармпроизводством. Это открывает возможности для полной передачи цепочек поставок на аутсорсинг: от закупки сырья и таможенного оформления до упаковки, сериализации и доставки готовых препаратов.

Вывод: появление 3PL-операторов с производственной лицензией и GMP меняет архитектуру фармацевтического рынка, формируя новый класс инфраструктурных игроков. В условиях роста издержек, регуляторного давления и дефицита мощностей именно такие компании могут стать ключевым элементом устойчивости фармпроизводства в России.

