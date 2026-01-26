Лазеры из офтальмологии могут изменить нейрохирургию и онкохирургию

Учёные из Шотландии показали, что технология ультракоротких импульсных лазеров, давно применяемая в офтальмологии, потенциально может использоваться для сверхточного удаления опухолей и других патологических тканей в различных органах — прежде всего в мозге.

Исследование специалистов Университета Хериот-Уотта и Эдинбургского университета продемонстрировало, что глубокий ультрафиолетовый лазер способен удалять ткань слоями толщиной около 10 микрометров. Это на порядок точнее, чем современные хирургические инструменты, которые работают в диапазоне миллиметров. Результаты опубликованы в журнале Biomedical Optics Express.

В основе метода — лазер с длиной волны 206 нм и длительностью импульса 250 фемтосекунд. Ультракороткие вспышки испаряют только поверхностный слой клеток, не повреждая окружающие структуры. В экспериментах исследователи использовали ткань печени ягнёнка как модель мягких тканей, близких по механическим свойствам к мозгу.

Ключевой вывод работы — при правильных режимах излучения удаётся добиться чистой абляции с микронной точностью и без выявляемого коллатерального повреждения, что подтверждено детальной гистологией.

Принцип лазерной абляции используется в медицине уже около 30 лет — прежде всего в офтальмологии (LASIK, PRK), где ультрафиолетовые лазеры стали стандартом для коррекции зрения. Аналогичные технологии активно развиваются в дерматологии (удаление новообразований), стоматологии и кардиологии (лазерная ангиопластика).

В США и Японии ведутся клинические исследования фемтосекундных лазеров для точечной резекции опухолей печени и поджелудочной железы, а в Германии и Южной Корее — для микроскопической нейрохирургии и функциональных вмешательств.

Рынок высокоточной хирургии сегодня контролируется крупными игроками: Medtronic, Intuitive Surgical (da Vinci), Carl Zeiss Meditec, Alcon, Abbott. Основные альтернативы лазерам — роботизированные системы, ультразвуковая абляция (HIFU), радиочастотные и плазменные скальпели.

Главные барьеры для внедрения глубокого УФ-лазера:

сложность и стоимость компактных источников излучения;

необходимость безопасной доставки УФ-света внутрь организма;

регуляторные требования и клинические испытания;

интеграция с навигационными системами и медицинской роботикой.

Кроме того, ультрафиолет традиционно считается агрессивным для живых тканей, поэтому требуется доказать его долгосрочную безопасность при нейрохирургическом применении.

Что это меняет для хирургии

По мнению нейрохирургов, разница между миллиметровой и микронной точностью может стать критической при работе вблизи жизненно важных структур мозга. Даже смещение на 1–2 мм сегодня может приводить к необратимым неврологическим последствиям.

В перспективе такие лазеры могут применяться:

для удаления внутримозговых опухолей;

в функциональной нейрохирургии;

в микроонкологии (резекция краёв опухолей);

для борьбы с антибиотикорезистентными инфекциями.

Глубокий ультрафиолетовый лазер из офтальмологии впервые продемонстрировал потенциал микронной хирургии мягких тканей без повреждения окружающих структур. Если технология будет масштабирована и интегрирована с роботикой и медицинской навигацией, она способна в ближайшие десятилетия изменить стандарты нейрохирургии и онкохирургии, приблизив операции к уровню клеточной точности.

