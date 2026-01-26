Ростех вывел дефибрилляторы в университеты: УОМЗ передал УГМУ новый АНД для обучения врачей

Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ, холдинг «Швабе», Ростех) передал Уральскому государственному медицинскому университету тренировочную версию автоматического наружного дефибриллятора АНД А25. Устройство будет использоваться в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре УГМУ для подготовки студентов и переподготовки действующих медиков.

АНД А25 оснащен интеллектуальными голосовыми подсказками и поддерживает имитацию ключевых клинических сценариев — от нарушений ритма до полной остановки сердца. Управление осуществляется через пульт, позволяющий задавать учебные ситуации без реального электрического разряда, что исключает риск травм.

Проект стал продолжением семилетнего сотрудничества УОМЗ и УГМУ, в рамках которого стороны уже участвовали в совместных разработках медицинского оборудования, включая аппарат ИВЛ для домашнего применения. Параллельно партнеры исследуют новые алгоритмы определения сатурации у новорожденных с целью модернизации пульсоксиметров Sensorex, а в 2026 году запустят отдельную образовательную программу для инженеров неонатальной техники.

Подобная интеграция производителей медтехники в образовательные экосистемы давно стала стандартом на глобальном рынке. В США и ЕС компании вроде Philips, Zoll и Medtronic активно поставляют симуляционные дефибрилляторы в медицинские школы, формируя лояльность будущих специалистов к своим технологическим платформам. В Японии и Южной Корее тренажеры для СЛР и дефибрилляции являются обязательным элементом государственной программы подготовки врачей и парамедиков.

Российский рынок автоматических дефибрилляторов остается высококонкурентным и во многом импортозависимым. До последних лет доминировали зарубежные бренды, особенно в сегменте образовательных и симуляционных решений. Основные вызовы для отечественных производителей — технологический разрыв, необходимость сертификации по международным стандартам и ограниченные бюджеты медвузов и клиник. При этом рост требований к безопасности и массовому обучению СЛР (включая общественные пространства) формирует устойчивый спрос на доступные и локально произведенные АНД.

Передача АНД А25 в УГМУ показывает стратегический сдвиг Ростеха от точечных поставок к системному присутствию в образовательной медицине. Фактически речь идет о формировании долгосрочного рынка: будущие врачи обучаются на отечественных устройствах, а значит, именно они будут определять выбор технологий в клиниках через несколько лет.

