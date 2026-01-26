Не только импорт: российская вакцина против ВПЧ разрешена для детей с 9 лет

Министерство здравоохранения России расширило показания первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека «Цегардекс»: препарат теперь разрешён к применению у детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет. Соответствующие изменения внесены в регистрационное досье и опубликованы в Государственном реестре лекарственных средств.

Решение принято на основе результатов клинического исследования III фазы с участием 402 здоровых детей обоего пола. Испытания проходили в пяти клинических центрах России, включая Сеченовский университет и НМИЦ им. Кулакова. По данным разработчиков, вакцина продемонстрировала хорошую переносимость, а её эффективность и профиль безопасности сопоставимы с зарубежной четырёхвалентной вакциной сравнения.

Ранее, в марте 2025 года, «Цегардекс» был зарегистрирован для взрослых в возрасте от 18 до 45 лет. Расширение показаний на детскую популяцию приближает препарат к включению в Национальный календарь профилактических прививок, что является ключевым условием для массовой государственной вакцинации.

Международная практика показывает, что именно ранняя вакцинация — до начала половой жизни — обеспечивает максимальный профилактический эффект. По аналогичной модели действуют программы в Австралии, Великобритании, Канаде и скандинавских странах, где массовая иммунизация подростков привела к резкому снижению заболеваемости предраковыми поражениями и практически исчезновению аногенитальных бородавок в молодом возрасте.

На глобальном рынке ВПЧ-вакцин доминируют крупные международные игроки, прежде всего Merck (Gardasil/Gardasil 9) и GlaxoSmithKline (Cervarix). Российский рынок долгие годы полностью зависел от импорта, что делало программы вакцинации уязвимыми к логистическим сбоям, валютным рискам и ограничениям поставок.

Производство «Цегардекса» разворачивается компанией «Нанолек» в Кировской области по полному технологическому циклу — от синтеза антигена до выпуска готовой формы. Первые коммерческие партии ожидаются во второй половине 2026 года, а с 2027 года компания планирует выйти на объём более 3 млн доз в год.

Ключевым рыночным вызовом остаётся не столько производство, сколько финансирование. Включение вакцины в Национальный календарь потребует устойчивых бюджетных решений, поскольку без централизованных закупок спрос будет ограничен платным сегментом и региональными программами.

Одобрение «Цегардекса» для детей делает Россию одной из немногих стран с собственной ВПЧ-вакциной полного цикла и создаёт основу для перехода от точечных программ к системной массовой профилактике онкологических заболеваний, но реальный эффект будет зависеть от скорости интеграции вакцины в государственные программы и объёмов финансирования.

АПТЕКИУМ