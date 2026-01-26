Интернет как лекарство: власти Вологодской области вмешались в сбои выдачи льготных препаратов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил региональным министерствам здравоохранения и цифрового развития обеспечить стабильное интернет-соединение во всех государственных аптеках региона. Решение принято после жалоб жителей Череповца на сбои в выдаче льготных лекарств.

Поводом стало обращение граждан по поводу работы аптеки на улице Архангельской, 13, где из-за нестабильного интернета возникали задержки в обработке электронных рецептов и увеличивалось время ожидания пациентов. По словам губернатора, проблемы были оперативно разобраны: в аптеке открыли дополнительное окно выдачи, а также сменили интернет-провайдера, ранее систематически нарушавшего качество связи.

Нестабильное подключение напрямую затрагивает ключевые цифровые процессы — от работы с федеральными реестрами льготников до функционирования системы маркировки лекарств «Честный знак» и электронных рецептов. Фактически интернет становится критической инфраструктурой аптечного сегмента.

Подобные проблемы уже фиксировались в других странах. В Великобритании в 2022 году сбои в национальной системе электронных рецептов NHS привели к временному параличу части аптек. В США во время кибератаки на провайдера Change Healthcare в 2024 году тысячи аптек столкнулись с невозможностью проводить страховые транзакции и отпускать препараты по рецептам. Во всех случаях речь шла не о дефиците лекарств, а о дефиците цифровой инфраструктуры.

Российский аптечный рынок все сильнее зависит от ИТ-систем: электронные рецепты, онлайн-кассы, маркировка, интеграция с ЕГИСЗ и региональными медицинскими системами становятся стандартом. Частные аптечные сети инвестируют в резервные каналы связи, облачные решения и собственные ИТ-платформы, тогда как государственные аптеки часто остаются зависимыми от базовых контрактов с локальными провайдерами.

Осенью 2025 года Российская ассоциация аптечных сетей уже поднимала вопрос системных рисков, призывая ЦРПТ и операторов связи совместно решать проблему перебоев с интернетом, которые делают невозможной работу разрешительного режима на кассах и фактически блокируют отпуск лекарств.

Ситуация в Вологодской области демонстрирует структурный сдвиг: устойчивый интернет в аптеках становится не сервисом, а элементом системы здравоохранения. Без надежной цифровой инфраструктуры даже при наличии лекарств пациенты рискуют остаться без терапии, а государственные программы льготного обеспечения — без реального эффекта.

