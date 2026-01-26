Иммунотерапия меняет стандарт: новая схема лечения ранней лимфомы Ходжкина показывает рекордные ремиссии

Комбинация таргетной терапии и иммунотерапии с сокращённым курсом химиопрепаратов продемонстрировала высокую эффективность у пациентов с ранней стадией лимфомы Ходжкина. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Blood, применение брентуксимаба ведотина и ниволумаба в сочетании с доксорубицином и дакарбазином обеспечивает показатели ремиссии, превосходящие исторические стандарты лечения.

В исследовании приняли участие 154 пациента с ранней, небулкированной формой заболевания. Общий ответ на терапию был зафиксирован у 96% больных, при этом 92% достигли полной ремиссии — отсутствие признаков опухоли по данным визуализации. Через два года 96% пациентов, достигших полной ремиссии, сохраняли её, а общая безрецидивная выживаемость через 28 месяцев составила 97%.

Важно, что высокие показатели эффективности наблюдались как у пациентов с низким, так и с повышенным риском прогрессирования. Побочные эффекты были частыми, но управляемыми; в частности, не зафиксировано ни одного случая фебрильной нейтропении — одного из наиболее опасных осложнений химиотерапии.

Традиционно стандартом лечения ранней лимфомы Ходжкина остаётся схема ABVD (адриамицин, блеомицин, винбластин, дакарбазин) с последующей лучевой терапией. Однако за последние годы в онкогематологии наметился глобальный тренд на «деэскалацию» химиотерапии за счёт внедрения таргетных и иммунных препаратов. Похожие стратегии уже применяются при меланоме, немелкоклеточном раке лёгкого и некоторых формах лейкозов, где иммунотерапия позволяет снижать токсичность без потери эффективности.

Брентуксимаб (ADC-препарат) и ниволумаб (ингибитор PD-1) — продукты крупных международных фармкомпаний и одни из самых коммерчески успешных молекул в онкологии. Их активное продвижение в ранние линии терапии усиливает конкуренцию с классическими химиорежимами и другими иммунными агентами, включая пембролизумаб и новые биспецифические антитела. Основным рыночным вызовом остаётся высокая стоимость лечения и давление со стороны регуляторов и страховщиков, которые требуют доказательств не только клинической, но и фармакоэкономической эффективности.

Результаты исследования подтверждают, что комбинация таргетной терапии и иммунотерапии способна изменить парадигму лечения ранней лимфомы Ходжкина, сократив объём химиотерапии и потенциально снизив долгосрочную токсичность. В перспективе это может привести к пересмотру клинических рекомендаций и ускорить переход онкогематологии к более персонализированным и щадящим стратегиям лечения.

