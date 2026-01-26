Стипендии без налога: в Госдуме предложили освободить выплаты целевикам от НДФЛ

Группа депутатов во главе с руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким и председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Сергеем Леоновым внесла два взаимосвязанных законопроекта, предполагающих освобождение стипендий студентов целевого обучения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Поправки предлагается внести в федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статью 217 Налогового кодекса РФ. В случае принятия инициативы новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года. Они распространят налоговые льготы на стипендии, выплачиваемые студентам по договорам о целевом обучении.

В настоящее время от НДФЛ освобождены президентские, правительственные, именные и другие виды стипендий, финансируемые из бюджета. Однако выплаты целевикам в этот перечень не входят, несмотря на их фактическую роль как основной меры поддержки таких студентов.

Параллельный законопроект закрепляет стипендии по целевым договорам как самостоятельную форму финансового обеспечения в системе стипендиальной поддержки. По мнению авторов, их правовая природа отличается от государственных и корпоративных стипендий, что требует отдельного регулирования.

Аналогичные меры давно используются в других странах. В Германии и Франции стипендии для студентов, обучающихся по контрактам с государственными и муниципальными учреждениями, полностью освобождены от налогов. В Китае и Южной Корее налоговые льготы сочетаются с повышенными выплатами для будущих врачей и инженеров, работающих по распределению в дефицитных регионах.

В СССР целевая подготовка специалистов сопровождалась не только гарантированным трудоустройством, но и повышенными стипендиями без налогообложения, что делало такие программы одним из ключевых инструментов кадровой политики.

В России целевое обучение конкурирует с коммерческими программами вузов, корпоративными грантами и зарубежными образовательными траекториями. При этом уровень финансовой поддержки целевиков зачастую ниже рыночных альтернатив, особенно в медицине, фармацевтике и инженерных специальностях.

На фоне демографического спада и роста конкуренции за молодых специалистов работодатели и регионы вынуждены усиливать нематериальные и финансовые стимулы. Освобождение от НДФЛ фактически увеличивает реальный доход студентов без дополнительных расходов для заказчиков обучения.

Инициатива Госдумы делает целевое обучение более экономически привлекательным инструментом кадровой политики. Освобождение стипендий от НДФЛ может стать одним из немногих быстрых и системных решений для снижения дефицита специалистов в здравоохранении и других приоритетных секторах — без увеличения бюджетной нагрузки, но с прямым эффектом для мотивации будущих работников.

