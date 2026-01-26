Минздрав перезапускает стандарт лечения гриппа: без антибиотиков и с новым набором препаратов

С 1 февраля в России вступает в силу обновлённый стандарт диагностики и лечения гриппа у взрослых, утверждённый Минздравом РФ и опубликованный на портале правовых актов. Документ радикально пересматривает перечень лекарственных средств и подходы к обследованию пациентов.

Из стандарта исключены более 20 препаратов, в том числе все антибиотики, а также психостимуляторы и ноотропы, антидоты, наружные антигистаминные средства и гемостатики для улучшения свертываемости крови. Вместо них в список включены новые позиции: противовирусный препарат «Риамиловир», отхаркивающее средство «Гвайфенезин+» и сосудосуживающие капли «Нафазолин».

По словам медицинского юриста и члена Общественного совета при Росздравнадзоре Алексея Старченко, изменения отражают обновлённые клинические рекомендации: препараты, не вошедшие в стандарт, признаны неэффективными или уступающими по доказательной базе более современным аналогам.

Одновременно сокращены нормативные сроки лечения гриппа — с 15 до 9 дней. При этом расширен список лабораторных исследований: теперь он включает 27 позиций вместо прежних 16. В него добавлены, в частности, мазки на коронавирусы человека и коагулограмма для оценки свертываемости крови.

Существенно расширены и инструментальные методы диагностики. Помимо флюорографии, рентгена носовых пазух и ЭКГ, стандарт предусматривает пульсоксиметрию, рентген органов грудной клетки и даже спинномозговую пункцию при осложненном течении заболевания.

Изменился и перечень специалистов, участвующих в диагностике. Из него исключены эндокринолог и офтальмолог, но добавлены акушер-гинеколог, пульмонолог и гематолог — с акцентом на системные осложнения и риски для пациентов из групп повышенной уязвимости.

Подобный пересмотр стандартов уже проходили системы здравоохранения США и ЕС. В 2018–2020 годах CDC и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также официально исключили антибиотики из протоколов лечения неосложнённого гриппа, признав их вклад в рост антимикробной резистентности. В Японии и Южной Корее в последние годы были введены стандарты с обязательной пульсоксиметрией и сокращёнными сроками терапии — аналогично текущему российскому подходу.

Фактически Россия повторяет глобальный тренд перехода от «широких» схем лечения к более точным, основанным на доказательной медицине и ранней диагностике осложнений.

Для фармрынка новый стандарт означает перераспределение спроса. Производители антибиотиков и ноотропов теряют одну из крупнейших терапевтических ниш в сезон ОРВИ, тогда как компании, выпускающие противовирусные и симптоматические препараты, получают конкурентное преимущество.

Особый интерес представляет включение «Риамиловира» — российского противовирусного препарата, который теперь фактически получает институциональную поддержку в рамках государственного стандарта. Это усиливает конкуренцию с более известными брендами в сегменте противовирусных средств и может повлиять на структуру закупок в системе ОМС.

Одновременно рост объёма лабораторных и инструментальных исследований создаёт дополнительную нагрузку на диагностическую инфраструктуру — от лабораторий до рентген-служб, что потребует увеличения инвестиций в оборудование и расходные материалы.

Обновлённый стандарт лечения гриппа фиксирует стратегический разворот российской медицины в сторону доказательной фармакотерапии и расширенной диагностики: меньше «лишних» препаратов, больше объективных данных о состоянии пациента. Для рынка это означает не просто обновление протоколов, а структурный сдвиг в спросе — от массовых универсальных лекарств к более узкому, клинически обоснованному набору средств и услуг.

АПТЕКИУМ