120 дней на обновление: дженерики под угрозой потери регистрации в ЕАЭС

Держатели регистрационных удостоверений (РУ) воспроизведённых, гибридных и биоаналогичных препаратов в ЕАЭС рискуют столкнуться с приостановкой или отзывом регистрации из-за несвоевременного обновления инструкций и листков-вкладышей. Речь идёт о требовании актуализировать документы в течение 120 рабочих дней после публикации изменений по соответствующему оригинальному (референтному) препарату.

Как следует из анализа Научного центра экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) Минздрава России, значительная часть компаний систематически игнорирует это обязательство, несмотря на прямое указание в Решении Совета ЕЭК № 88 от 3 ноября 2016 года.

В выборочный мониторинг вошли препараты с МНН азитромицин, амиодарон, фосфокреатин, цефподоксим, доцетаксел, глюкозамин, линезолид и смектит диоктаэдрический. По всем этим молекулам в 2025 году регулятор выпускал информационные письма с требованиями внести изменения в инструкции.

Среди ключевых примеров — необходимость добавить предупреждение о риске серотонинового синдрома для линезолида при сочетании с бупренорфином, ограничение показаний глюкозамина только остеоартритом коленных суставов, а также запрет применения смектита диоктаэдрического у детей до двух лет, беременных и кормящих женщин.

Согласно правилам ЕАЭС, если держатель дженерика или биоаналога не вносит изменения в установленный срок, уполномоченный орган вправе приостановить действие РУ, ограничить применение препарата или полностью отменить регистрацию с последующим требованием корректировки регистрационного досье.

Аналогичные механизмы действуют и в других юрисдикциях. В ЕС Европейское агентство лекарственных средств (EMA) требует от производителей дженериков синхронизировать листки-вкладыши с оригиналами через процедуру Article 61(3) и систему PSUR. В США FDA применяет принцип «labeling sameness»: любые расхождения между оригиналом и дженериком могут привести к регуляторным письмам (Warning Letter) и отзыву с рынка.

На практике именно обновление инструкций стало одной из частых причин регуляторных санкций против дженериковых компаний в Европе после внедрения фармаконадзорных директив 2012–2015 годов.

Для производителей дженериков и биоаналогов проблема усугубляется высокой конкуренцией и маржинальным давлением. Большинство компаний фокусируется на скорости вывода препаратов и ценовой борьбе, тогда как регуляторная поддержка жизненного цикла продукта часто остаётся недофинансированной.

Особенно уязвимы средние и малые держатели РУ, у которых нет выделенных команд фармаконадзора и регуляторных affairs. На фоне роста числа требований к безопасности и фармакоэпидемиологии риск «технического» отзыва регистрации становится не менее значимым, чем коммерческие или клинические факторы.

Формально речь идёт не о новых правилах, а об исполнении давно действующих норм ЕАЭС. Однако фактически регулятор усиливает контроль за пострегистрационным сопровождением дженериков. В условиях ужесточения фармаконадзора обновление инструкций перестаёт быть бюрократической формальностью и превращается в критический элемент рыночной устойчивости: для дженериков и биоаналогов несоблюдение 120-дневного срока теперь означает прямую угрозу потери доступа к рынку.

