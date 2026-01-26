Bristol Myers Squibb ускоряет рост: ставка на солидные опухоли и расширение Camzyos

Bristol-Myers Squibb усиливает трансформацию своего портфеля, делая ставку на онкологию и инновационные кардиологические препараты. Компания подтвердила прогноз роста выручки и представила сразу два стратегически значимых направления: сотрудничество с Janux Therapeutics в области солидных опухолей и потенциальное расширение показаний препарата Camzyos.

Онкология: выход в сегмент солидных опухолей через TRACTr

Bristol Myers Squibb объявила о партнерстве с Janux Therapeutics для разработки нового опухоль-активируемого T-cell engager на базе платформы TRACTr. Речь идет о молекуле, нацеленной на антиген, экспрессируемый сразу в нескольких типах солидных опухолей.

Технология TRACTr использует «маскированный» механизм активации: терапевтический эффект включается преимущественно в опухолевой ткани, снижая системную токсичность и риск синдрома высвобождения цитокинов. Аналогичный стратегический подход ранее применяли крупные фармкомпании при развитии CAR-T и BiTE-технологий, однако именно солидные опухоли до сих пор остаются наиболее сложным и конкурентным сегментом иммунной онкологии.

На первом этапе Janux отвечает за доклиническую разработку и вывод кандидата к IND, после чего Bristol Myers Squibb возьмет на себя клинические исследования и коммерциализацию. Общий объем возможных выплат Janux может достичь $800 млн, не считая $50 млн аванса.

Рынок солидных опухолей оценивается аналитиками в более чем $375 млрд к 2034 году, но конкуренция здесь крайне жесткая: от checkpoint-ингибиторов и ADC до новых форм T-cell engager’ов. Успех TRACTr станет долгосрочным, но потенциально трансформационным драйвером для портфеля BMS.

Camzyos: шаг к подростковой популяции

Еще одним важным событием стали положительные результаты фазы III исследования SCOUT-HCM, оценивающего препарат Camzyos (мавакантен) у подростков 12–17 лет с симптоматической обструктивной гипертрофической кардиомиопатией (oHCM).

Camzyos уже одобрен в США и Европе для взрослых пациентов (NYHA II–III) и демонстрирует взрывной коммерческий рост: в III квартале 2025 года выручка выросла на 89% год к году до $296 млн, обеспечив препарату статус блокбастера. Расширение показаний на подростков может сделать Camzyos первым в своем классе кардиомиозиновым ингибитором для этой возрастной группы.

Глобальный рынок терапии HCM, по оценкам, достигнет $1,63 млрд к 2030 году, при этом около 70% пациентов имеют обструктивную форму заболевания. Исторически кардиология уже видела подобные расширения показаний — как это было с биологическими препаратами для редких генетических заболеваний, которые со временем переходили из взрослой в педиатрическую практику.

Финансы: рост на фоне смены портфеля

Bristol Myers Squibb ожидает публикации отчетности за IV квартал 2025 года 5 февраля 2026 года. По итогам III квартала выручка компании составила $12,2 млрд (+3% г/г). При этом Growth Portfolio впервые уверенно превзошел Legacy Portfolio:

Growth Portfolio: $6,9 млрд

Legacy Portfolio: $5,4 млрд

Компания повысила прогноз выручки за 2025 год до $47,5–48 млрд, одновременно сузив диапазон non-GAAP EPS до $6,40–6,60. Это отражает переходный период: рост новых продуктов компенсирует постепенное снижение продаж устаревающих брендов.

Несмотря на позитивные сигналы, риски сохраняются. TRACTr-кандидат пока находится на ранней стадии, и успех в солидных опухолях далеко не гарантирован — этот сегмент уже «сжег» миллиарды инвестиций у других игроков рынка. В случае Camzyos ключевым этапом станут переговоры с регуляторами: положительные данные фазы III еще не означают автоматического расширения показаний.

Дополнительный риск — замедление темпов роста ключевых драйверов Growth Portfolio (Camzyos, Reblozyl, Breyanzi) на фоне макроэкономического давления и усиления конкуренции.

Bristol Myers Squibb демонстрирует системный сдвиг от «наследственного» портфеля к инновационным направлениям с высоким потенциалом роста. Партнерство с Janux открывает путь в сложный, но емкий рынок солидных опухолей, а успех Camzyos в подростковой популяции способен расширить лидерство компании в нишевой кардиологии. В краткосрочной перспективе инвесторы будут следить за отчетностью и регуляторными сигналами, но стратегически BMS подтверждает статус одного из самых агрессивных трансформирующихся игроков глобальной фармы.

