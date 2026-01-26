Подкожная форма Leqembi приблизила лечение Альцгеймера к дому пациента

Eisai и Biogen получили от FDA статус Priority Review для дополнительной заявки (sBLA) на подкожный автоинъектор Leqembi (леканемаб) для терапии ранней стадии болезни Альцгеймера.

Решение основано на данных программы фазы III Clarity AD, включая открытую фазу продолжения. Еженедельное подкожное введение обеспечило сопоставимую экспозицию препарата по сравнению с внутривенным режимом раз в две недели, продемонстрировало аналогичные клинические и биомаркерные эффекты, а также профиль безопасности, соответствующий IV-форме.

Ключевое отличие — удобство. Подкожная инъекция занимает около 15 секунд и может выполняться на дому, снижая нагрузку на клиники и расходы систем здравоохранения. Для пациентов и их опекунов это означает меньше визитов в стационар и более гибкую терапию.

Leqembi нацелен на ранние стадии заболевания (MCI/мягкая деменция) и действует на два звена амилоидной патологии — протофибриллы и амилоидные бляшки, замедляя прогрессирование симптомов. Препарат уже одобрен в 53 странах и регионах, ещё в семи — на регуляторном рассмотрении. В августе 2025 года FDA также разрешило еженедельную подкожную поддерживающую терапию после 18 месяцев IV-лечения.

Переход от инфузий к подкожным формам — устойчивая глобальная тенденция. Онкология и аутоиммунные заболевания уже прошли этот путь: биопрепараты переводятся в формат автоинъекторов для повышения приверженности и снижения стоимости владения терапией. Альцгеймер следует той же логике — от стационара к дому.

Рынок антиамилоидных препаратов остаётся жёстко конкурентным. Помимо Leqembi, внимание инвесторов и регуляторов приковано к другим моноклональным антителам и новым механизмам действия. Ключевые вызовы — ценообразование, доступ к диагностике (ПЭТ/биомаркеры), требования к мониторингу безопасности (ARIA) и готовность систем здравоохранения масштабировать домашние модели лечения.

Если FDA одобрит sBLA, подкожный Leqembi станет важным шагом к децентрализации терапии Альцгеймера: меньше инфузий, больше автономии пациента и потенциально более устойчивые экономические модели для здравоохранения — при сохранении клинической эффективности.

АПТЕКИУМ