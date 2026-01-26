«Ростех» вышел из проекта федеральной централизации клинико-диагностических лабораторий

Структура ГК «Ростех» – ООО «РТ-Развитие бизнеса» – вышла из совместного предприятия ООО «Централизованные диагностические системы» (ЦДС). Госкорпорация владела 10% компании, однако с начала 2026 года единственным собственником ЦДС стала ГК «Ташир Медика» Самвела Карапетяна, инициатор проекта.

В «Ташир Медика» пояснили, что консолидация активов была запланированным этапом стратегии развития, а выход «Ростеха» соответствует первоначальным договоренностям сторон. В дальнейшем компания намерена тиражировать модель централизованных лабораторий в других регионах России.

Изначально СП было создано в 2021 году на ПМЭФ как федеральный оператор по централизации лабораторных исследований. Проект предполагал оптимизацию затрат, расширение доступных панелей анализов и локализацию производства диагностического оборудования и реагентов in vitro. Срок соглашения составлял пять лет, объем инвестиций не раскрывался.

В рамках проекта в 2022 году было зарегистрировано юрлицо ЦДС в Самаре, в 2023 году – в Екатеринбурге. Самарская структура завершила работу с убытком и была ликвидирована в 2024 году. Свердловская компания, напротив, показала выручку 20,9 млн рублей и чистую прибыль 3,4 млн рублей. Основное юрлицо ЦДС также работало как дистрибьютор реагентов, выиграв госконтракты на сумму 55 млн рублей.

Попытка «Ростеха» создать федерального оператора КЛД не стала первой. В 2018 году госкорпорация запускала аналогичный проект с Siemens, оцениваемый в 4 млрд рублей, однако он также не был реализован. Подобные модели широко применяются за рубежом: в США и ЕС крупные сети лабораторий (Quest Diagnostics, LabCorp, Eurofins, SYNLAB) давно работают по принципу глубокой централизации и масштабирования инфраструктуры, снижая себестоимость анализов и повышая операционную эффективность.

На российском рынке конкурентная среда остается фрагментированной. Крупнейшими частными игроками остаются «Инвитро», «Гемотест», «Хеликс», «Ситилаб» и KDL, которые развиваются преимущественно без участия государства. Основные рыночные вызовы – высокая капиталоемкость проектов, зависимость от импортных реагентов и оборудования, давление со стороны тарифов ОМС и сложность интеграции с региональными системами здравоохранения.

Выход «Ростеха» из ЦДС фактически фиксирует неудачу попытки создать федерального оператора лабораторной диагностики с участием госкорпорации. Проект продолжит существовать как частная инициатива «Ташир Медика», однако без государственной поддержки масштабирование модели на уровне всей страны становится менее вероятным и будет зависеть исключительно от рыночной эффективности и регионального спроса.

АПТЕКИУМ