Российские аналоги «Оземпика» вышли в массовый сегмент: рынок вырос втрое за год

Розничные продажи российских аналогов препарата «Оземпик» (семаглутид) по итогам 2025 года увеличились почти в три раза год к году. По данным оператора системы маркировки «Честный знак», в прошлом году в аптеках было реализовано 6,1 млн упаковок на сумму 35,2 млрд рублей против 1,7 млн упаковок и 9,2 млрд рублей годом ранее.

Рост сохраняется и в начале 2026 года. За первую половину января продажи достигли 333 тыс. упаковок, что на 17% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Семаглутид — синтетический аналог гормона ГПП-1 — используется для лечения сахарного диабета 2-го типа и получил широкую популярность за счёт выраженного эффекта снижения массы тела. После ухода оригинального препарата с российского рынка спрос быстро сместился в сторону отечественных версий.

Ключевым фактором роста стало масштабирование внутреннего производства. В 2025 году российские фармкомпании выпустили 11,7 млн упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида — объём, в десять раз превышающий совокупный импорт семаглутида за 2020–2023 годы. В выпуске участвовали несколько крупных производителей, что сформировало конкурентную среду уже на этапе запуска.

Международная практика показывает схожие процессы: после истечения патентной защиты или при ограничении доступа к оригиналам рынки США, ЕС и Индии также переживали резкий рост дженериков GLP-1, сопровождающийся снижением цен и перераспределением долей между производителями. Однако в России этот процесс ускорен регуляторными мерами — выпуск аналогов без согласия правообладателя разрешён до конца 2026 года.

Ценовая динамика остаётся умеренной. Средняя стоимость упаковки отечественного семаглутида в 2025 году составила 5,76 тыс. рублей против 5,45 тыс. рублей годом ранее. Для сравнения, оригинальный препарат до ухода с рынка стоил в среднем около 7,8 тыс. рублей за упаковку.

Рынок семаглутида в России за короткий срок перешёл из ниши дефицитного инновационного препарата в фазу массового производства и жёсткой конкуренции. Главные вызовы на горизонте — устойчивость качества, регуляторные риски после 2026 года и возможное ценовое давление по мере насыщения аптечных полок.

АПТЕКИУМ