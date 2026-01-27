Вакцина против гонконгского гриппа: российский ответ штамму H3N2

Вакцина «Флю-М» подтвердила эффективность против доминирующего в России штамма гриппа A (H3N2), известного как гонконгский. Об этом сообщили в Федеральное медико-биологическое агентство со ссылкой на данные мониторинга.

По информации НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, который выполняет функции национального центра по гриппу Всемирная организация здравоохранения, в текущем эпидсезоне на территории РФ преобладает именно штамм H3N2. Применяемая в стране вакцина «Флю-М» показала соответствие актуальному вирусному профилю.

Своевременная вакцинация снижает риск заболевания гриппом на 80–90%. Даже при инфицировании болезнь, как правило, протекает в более легкой форме и без тяжелых осложнений. В ФМБА подчеркнули, что большинство пациентов, госпитализированных с тяжелым течением гриппа, не были вакцинированы.

Отдельно отмечается международный статус препарата: «Флю-М» стала первой российской противогриппозной вакциной, прошедшей преквалификацию ВОЗ и рекомендованной к закупкам структурами ООН, включая фонды, работающие с программами массовой иммунизации.

Штамм H3N2 традиционно считается одним из наиболее изменчивых и клинически значимых вариантов гриппа A. Аналогичные эпидсезоны с доминированием H3N2 ранее приводили к повышенной нагрузке на системы здравоохранения в США, ЕС и странах Азии, особенно среди пожилых пациентов. На глобальном рынке противогриппозных вакцин доминируют крупные международные производители, однако высокая изменчивость вируса и сбои в цепочках поставок в последние годы усилили спрос на национальные вакцинные платформы и локальное производство.

Для российских разработчиков ключевыми вызовами остаются ежегодное обновление штаммового состава, конкуренция с импортными четырехвалентными вакцинами и необходимость поддержания доверия населения к профилактике на фоне «вакцинной усталости».

Подтвержденная эффективность «Флю-М» против гонконгского гриппа H3N2 усиливает позиции отечественной вакцины в текущем эпидсезоне и подчеркивает стратегическую роль локальных разработок в условиях меняющейся вирусной среды и глобальной конкуренции.

