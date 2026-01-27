Глициновая ловушка: российские ученые раскрыли принцип действия редкого антибиотика против супербактерий

Российские исследователи впервые детально описали механизм действия антибиотика боттромицин A2 — молекулы, открытой еще в 1957 году, но так и не дошедшей до клиники. Работа ученых из Сколтех и Курчатовский институт показала: боттромицин действует принципиально иначе, чем все известные классы антибиотиков, что делает его потенциальной основой для лекарств против устойчивых бактериальных инфекций.

В чем суть открытия

В отличие от большинства антибиотиков, которые напрямую подавляют работу рибосомы, боттромицин A2 блокирует транспорт глицина — одной из ключевых аминокислот — к месту синтеза белка. Он связывается с глициновой тРНК, лишая бактерию возможности корректно собирать белки. Такой «точечный саботаж» нарушает жизненные процессы клетки и приводит к ее гибели.

Ученые подчеркивают: механизм оказался не просто новым, а уникальным — ранее антибиотики не использовали избирательное подавление трансляции по конкретной аминокислоте. Это объясняет, почему боттромицин десятилетиями оставался научной загадкой.

Почему это важно на фоне глобального кризиса

Мишень боттромицина — система доставки аминокислот — относится к числу эволюционно консервативных. Любые значимые мутации в ней резко снижают жизнеспособность бактерий. Это означает низкую вероятность перекрестной резистентности с существующими антибиотиками — ключевую проблему современной антимикробной терапии.

Исторически схожие «возвращения забытых молекул» уже меняли рынок. Так, колистин, открытый в 1940-х, был реанимирован в XXI веке как препарат последней линии против MDR-инфекций. В международной практике также активно развиваются нестандартные подходы — от ингибиторов липополисахаридов до антибиотиков, воздействующих на факторы вирулентности, а не на рост бактерий напрямую.

Глобальный рынок антибиотиков переживает системный кризис: высокая стоимость R&D, короткий жизненный цикл препаратов и строгие регуляторные требования делают разработку экономически рискованной. Крупные фармкомпании за последние годы сократили портфели антибактериальных программ, уступив поле биотех-стартапам и академическим консорциумам.

На этом фоне боттромицин и его производные могут занять нишу антибиотиков нового поколения — особенно в составе комбинированной терапии против резистентных штаммов. Однако ключевым барьером остаётся токсичность: необходимо доказать, что модифицированные молекулы не повреждают митохондрии человека, которые эволюционно близки к бактериям.

Следующий этап — рациональный дизайн стабильных производных боттромицина, пригодных для применения в организме человека. Исследователи уже прорабатывают стратегии химической модификации молекулы, чтобы преодолеть ее нестабильность в крови.

Раскрытие механизма действия боттромицина A2 переводит «забытый» антибиотик из категории научного курьеза в потенциальный фундамент нового класса противомикробных препаратов. Успех клинической трансляции не гарантирован, но само открытие дает редкий шанс расширить арсенал медицины в эпоху нарастающей антибиотикорезистентности.

