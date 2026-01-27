Минздрав меняет правила игры: лечение гепатита С расширили для онкопациентов и групп риска

Минздрав РФ обновил клинические рекомендации по лечению хронического гепатита С, расширив перечень пациентов, которым терапия должна назначаться в приоритетном порядке, и допустив симптоматическое лечение в период ожидания противовирусной терапии.

Ключевое нововведение — четкое определение групп с высоким риском передачи инфекции. К ним отнесены лица в местах лишения свободы, потребители инъекционных наркотиков и пациенты с рискованным сексуальным поведением. Для этих категорий рекомендовано незамедлительное начало лечения как элемент стратегии «лечение как профилактика».

Отдельный раздел впервые посвящен терапии гепатита С у онкологических пациентов. В рекомендациях указано, что противовирусная терапия может проводиться параллельно или до начала химиотерапии, поскольку снижение вирусной нагрузки уменьшает риск прогрессирования поражения печени и не должно задерживать онкологическое лечение.

Также снят прежний запрет на патогенетическую и симптоматическую терапию. Врачам разрешено назначать неспецифическое лечение для купирования симптомов у пациентов, ожидающих начала противовирусного курса, — при условии клинической обоснованности.

Основой терапии остаются противовирусные препараты прямого действия (ПППД). Современные схемы, как правило, позволяют добиться излечения за 8–12 недель и отличаются высокой переносимостью по сравнению с интерфероновыми режимами прошлого.

Подход «лечение как профилактика» ранее был реализован в странах ЕС, Австралии и Исландии, где массовое лечение ключевых групп риска позволило за несколько лет существенно снизить заболеваемость гепатитом С. В пенитенциарных системах Испании и Шотландии такие программы стали основным инструментом контроля инфекции.

Расширение рекомендаций усиливает спрос на ПППД и диагностические услуги (ПЦР, мониторинг вирусной нагрузки), что повышает нагрузку на региональные бюджеты и систему закупок. Конкуренция между оригинальными и генерическими препаратами усиливается, особенно в условиях федерального проекта по борьбе с гепатитом С, стартовавшего в 2025 году. Ключевой вызов — не доступность препаратов, а выявляемость пациентов и готовность регионов оперативно запускать лечение.

Обновленные клинические рекомендации закрепляют переход от точечного лечения к системному контролю гепатита С. Приоритет для групп риска и онкопациентов, допуск симптоматической терапии и ставка на ПППД создают условия для реального снижения распространенности инфекции. Эффект реформы будет зависеть от того, насколько быстро новые нормы заработают на практике — от диагностики до фактического назначения терапии.

АПТЕКИУМ