«Черный рынок добавок»: Роспотребнадзор начал массовую зачистку сайтов с запрещёнными БАД

Роспотребнадзор ограничил доступ более чем к 200 интернет-ресурсам, которые рекламировали и продавали запрещённые биологически активные добавки. Блокировки стали результатом ежедневного мониторинга интернет-магазинов, карточек товаров и онлайн-объявлений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правовой основой для решений стал приказ № 768 от 1 ноября 2025 года. Документ чётко фиксирует перечень сведений в онлайн-публикациях, которые могут служить основанием для внесения сайтов и отдельных страниц в единый реестр ресурсов с запрещённой к распространению в России информацией. К таким сведениям относится, в частности, предложение розничной продажи БАД, оборот которых запрещён действующим законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Под блокировку подпадают сайты, распространяющие информацию о продаже незарегистрированных или потенциально опасных БАД, продукции с нарушением требований к составу, а также добавок, реализуемых под видом обычных пищевых продуктов. Контрольные мероприятия проводятся во взаимодействии с Роскомнадзор, который обеспечивает техническую реализацию ограничений доступа.

Подобные меры не являются уникальными. В ЕС с начала 2010-х годов действует практика изъятия онлайн-ресурсов, продающих добавки с фармакологически активными веществами без разрешения EFSA. В США FDA регулярно инициирует закрытие сайтов, распространяющих БАД с заявленными «лечебными» эффектами, особенно в нишах похудения и «антивозрастной терапии». Российская модель всё активнее движется в сторону превентивного онлайн-надзора, а не точечных проверок.

Ужесточение контроля усиливает давление на серый и трансграничный рынок БАД, который долгое время использовал маркетплейсы и соцсети как основной канал продаж. Для добросовестных производителей это создаёт конкурентное преимущество, однако для онлайн-ритейла возрастает регуляторный риск: ответственность теперь возникает не только за товар, но и за формулировки в карточках и рекламных описаниях. Рынок постепенно смещается в сторону зарегистрированных продуктов, фарм-качества сырья и более консервативного маркетинга.

Массовая блокировка сайтов по приказу № 768 демонстрирует переход Роспотребнадзора к системному цифровому надзору за рынком БАД. Для отрасли это сигнал: эпоха агрессивных онлайн-продаж без регистрации и доказательной базы завершается, а соблюдение регуляторных требований становится ключевым фактором выживания и конкуренции.

АПТЕКИУМ