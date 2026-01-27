Россия усиливает эпидконтроль на фоне вспышки вируса Нипах в Индии

Роспотребнадзор сообщил о готовности российской системы эпидемиологического надзора к рискам, связанным с распространением вируса Нипах, после сообщений о росте числа заболевших в Индии. По данным региональных властей, в штате Западная Бенгалия подтверждено не менее пяти случаев заболевания, меры по локализации вспышки усилены.

Ведомство отмечает, что в России случаев завоза инфекции не зафиксировано. Для своевременной диагностики используется достаточный запас современных тест-систем, а на пунктах пропуска через государственную границу задействована автоматизированная система санитарного контроля АИС «Периметр», позволяющая в режиме реального времени выявлять пассажиров с признаками инфекционных заболеваний и предотвращать дальнейшее распространение инфекции.

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям: он может передаваться человеку от животных, прежде всего летучих мышей и свиней, а также через заражённые продукты и при тесном контакте между людьми. В последние годы вспышки заболевания регулярно регистрируются в Индии и странах Юго-Восточной Азии, что делает вирус одним из наиболее опасных патогенов с точки зрения трансграничных рисков.

Исторически вирус Нипах уже демонстрировал высокий потенциал летальности и нагрузки на системы здравоохранения. Первая крупная вспышка в Малайзии в конце 1990-х годов привела к массовому забою свиней и серьёзным экономическим потерям. В более поздних эпизодах в Индии и Бангладеш смертность в отдельных кластерах превышала 40–50%, что сравнимо с наиболее тяжёлыми эпизодами Эболы на ранних этапах её изучения.

На международном уровне конкуренция в сфере диагностики и биобезопасности усиливается. Крупные игроки из США, ЕС и Азии инвестируют в молекулярные тест-системы и платформы быстрого выявления особо опасных инфекций. Рыночный вызов заключается в необходимости сочетать высокую чувствительность тестов с масштабируемостью и готовностью к быстрому развертыванию в условиях приграничного контроля и региональных лабораторий.

Роспотребнадзор также напомнил рекомендации для граждан, планирующих поездки в страны с зарегистрированными случаями Нипаха: избегать контакта с больными животными, соблюдать гигиену рук, использовать антисептики, тщательно мыть фрукты и овощи и не употреблять воду из непроверенных источников. При появлении симптомов — высокой температуры, кашля или сильной головной боли — следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ситуация с вирусом Нипах в очередной раз подчёркивает, что биологические угрозы остаются глобальными и динамичными. Наличие в России готовых диагностических решений и цифровых систем эпидконтроля снижает риск завоза инфекции, однако устойчивость к таким угрозам напрямую зависит от постоянных инвестиций в диагностику, мониторинг и международный обмен эпидемиологической информацией.

АПТЕКИУМ