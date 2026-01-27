Arcutis меняет стратегию: партнерство с Kowa по Zoryve в США завершено досрочно

Arcutis Biotherapeutics и Kowa Pharmaceuticals America досрочно прекращают соглашение о совместном продвижении препарата Zoryve на рынке США. Решение принято по взаимному согласию сторон спустя менее двух лет после старта пятилетнего контракта.

Соглашение, запущенное в 2024 году, предусматривало использование 200-человечного первичного звена продаж Kowa для продвижения Zoryve — топического ингибитора PDE-4 для лечения атопического дерматита, бляшечного псориаза и себорейного дерматита — за пределами дерматологических клиник, в сегменте первичной помощи и педиатрии. Целью было охватить до 7,4 млн пациентов, получающих терапию вне профильных кабинетов.

Теперь Arcutis берет продвижение полностью под собственный контроль. Компания прекращает выплаты партнеру и заявляет, что разрыв не повлияет на прогноз продаж на 2026 год. Ожидаемые чистые продажи франшизы Zoryve в 2026 году — $455–470 млн, при этом ставка делается на расширение собственной дерматологической команды продаж и поэтапные инвестиции в первичное звено.

Zoryve (крем — с 2022 года, пена — позже) уже получил четыре расширения показаний и превысил 1 млн назначений к середине 2025 года. В 2024 году продажи Arcutis составили $166,5 млн, а препарат стал «самым назначаемым брендированным нестероидным топическим средством» по своим трем показаниям. Дополнительно компания ожидает решения регулятора по расширению применения у детей 2–5 лет и планирует подать заявку для младенцев в III квартале 2026 года (U.S. Food and Drug Administration).

Подобные развороты стратегии не редкость: фармкомпании нередко отказываются от ко-промоции, когда продукт достигает масштаба, оправдывающего прямые инвестиции в собственный sales-контур. Аналогичные решения в разные годы принимали игроки дерматологии и кардиометаболики — от возврата продаж «ин-хаус» после пилотных партнерств до перераспределения усилий между первичным звеном и узкими специалистами. Для Kowa, которая сотрудничает в США с Amarin (Vascepa) и AbbVie (бренд Allergan/Bystolic), это означает пересмотр портфеля ко-промо проектов.

Рынок топических средств при воспалительных дерматозах остается высококонкурентным: давление оказывают как брендированные нестероидные опции, так и дженерики кортикостероидов. Ключевые факторы успеха — простота применения, безопасность при длительном использовании и экономическая аргументация для страховщиков. Zoryve выигрывает за счет однократного нанесения и универсальности по зонам тела, однако расширение в первичное звено требует устойчивых инвестиций в обучение врачей и доступ к формулярам.

Arcutis продолжает потребительские кампании, включая сотрудничество с Odell Beckham Jr., направленные на повышение осведомленности о себорейном дерматите и бренде.

Досрочный выход из партнерства с Kowa сигнализирует о зрелости Zoryve и готовности Arcutis масштабировать продажи самостоятельно. Если компания удержит темп назначений и успешно расширит показания, переход на «собственную» модель может ускорить рост и повысить маржинальность — при сохранении давления со стороны конкурентов и плательщиков.

