Daiichi Sankyo укрепляет лидерство в ADC, но рынок становится сложнее

Японская Daiichi Sankyo закрепилась в числе мировых лидеров сегмента антитело-лекарственных конъюгатов (ADC) благодаря двум ключевым препаратам — Enhertu и Datroway, разработанным в партнерстве с AstraZeneca. Однако расширение показаний и выход в более ранние линии терапии делают стратегию компании более сложной и конкурентно напряженной.

Enhertu недавно получил одобрение FDA для применения в первой линии терапии HER2-положительного рака молочной железы — ключевого сегмента, оцениваемого Daiichi примерно в 24 тыс. пациентов в странах G7. Это усилило позиции препарата как «золотого стандарта» HER2-направленных ADC, особенно после убедительных данных исследования Destiny-Breast09, где комбинация Enhertu и Perjeta снизила риск прогрессирования или смерти на 44% по сравнению с традиционной химиотерапией.

Однако по мере продвижения Enhertu в ранние линии терапии возникает новая проблема: длительность лечения. Результаты исследований HER2Climb-05 и Patina показали, что после индукционной терапии врачи все чаще рассматривают поддерживающее лечение малыми молекулами, включая препараты Pfizer и Roche. Это создает риск сокращения времени применения Enhertu, даже при его высокой эффективности. Подобная ситуация уже наблюдалась ранее с таргетными препаратами в HER2-положительном раке, когда после агрессивной первой фазы пациенты переводились на более щадящие схемы.

В ранних стадиях заболевания стратегия также неоднозначна. Enhertu продемонстрировал преимущества как в адъювантной терапии (Destiny-Breast05), так и в неоадъювантном режиме (Destiny-Breast11), но вопрос непрерывного применения препарата до и после операции остается открытым. Исторически схожие дискуссии сопровождали внедрение Kadcyla от Roche, когда онкологи осторожно балансировали между максимальной эффективностью и сохранением опций для метастатической стадии.

Вторая опора роста Daiichi — Datroway — выходит на рынок TROP2-направленных ADC, где конкуренция еще жестче. Здесь уже закрепился Trodelvy от Gilead, а на подходе — sac-TMT от Merck. Datroway выигрывает за счет более удобного режима дозирования (раз в три недели) и обнадеживающих данных по общей выживаемости, однако Trodelvy сохраняет преимущество «первого игрока», особенно в тройном негативном раке молочной железы.

Дополнительным фактором давления стало ускорение клинических программ конкурентов: Merck запустила масштабную серию фаз III для sac-TMT и активно использует регуляторные инструменты для сокращения сроков вывода препарата на рынок. Подобные «гонки» уже наблюдались в сегменте PD-1/PD-L1-ингибиторов, где победа часто определялась не только качеством данных, но и скоростью регистрации.

Отдельный риск для всей ADC-стратегии Daiichi — профиль безопасности, прежде всего интерстициальные заболевания легких (ILD). Недавняя приостановка одного из исследований B7-H3-направленного ADC напомнила рынку, что рост портфеля ADC требует постоянного контроля и обучения врачей, иначе даже сильные препараты могут столкнуться с ограничениями применения.

Daiichi Sankyo удалось создать один из самых мощных ADC-портфелей в онкологии, но дальнейший рост будет зависеть не только от расширения показаний, но и от того, как компания и врачи справятся с усложняющейся логикой лечения, конкуренцией за первые линии терапии и вопросами безопасности. В эпоху зрелого рынка ADC лидерство все чаще определяется не абсолютной эффективностью, а умением встроить препарат в долгую клиническую стратегию.

