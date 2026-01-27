Corcept усиливает давление на лидеров рынка: relacorilant показал «жёсткий» выигрыш по выживаемости при раке яичников

Американская Corcept Therapeutics объявила о положительных итогах фазы III ROSELLA: экспериментальный препарат relacorilant в комбинации с nab-paclitaxel статистически значимо улучшил общую выживаемость пациенток с платинорезистентным раком яичников.

Согласно данным исследования, риск смерти снизился на 35% по сравнению с химиотерапией в монорежиме. Медианная общая выживаемость составила 16 месяцев против 11,9 месяца в контрольной группе. Аналитики Truist Securities охарактеризовали эффект как «robust» и конкурентоспособный по отношению к действующим стандартам терапии.

Для сравнения: у Elahere (AbbVie), таргетного препарата против FRα-позитивных опухолей, ранее сообщалось о снижении риска смерти примерно на 32%, а у Keytruda (Merck) — около 24% в отдельных подгруппах пациентов. На этом фоне relacorilant выглядит как один из самых сильных новых игроков именно в нише платинорезистентного заболевания, где исторически химиотерапия давала лишь ограниченный прирост выживаемости.

Ранее, на промежуточном анализе ROSELLA, комбинация relacorilant + nab-paclitaxel уже показала 30-процентное улучшение безрецидивной выживаемости, что усилило ожидания рынка. Новые данные по общей выживаемости подтверждают клиническую значимость эффекта.

Отдельное внимание инвесторы и эксперты уделяют профилю безопасности. По данным Corcept, частота и тяжесть нежелательных явлений в экспериментальной группе были сопоставимы с контрольной. Отсутствие дополнительной токсичности особенно важно для «тяжело предлечённой» популяции пациентов и может дать препарату преимущество в реальной клинической практике.

Relacorilant — пероральный селективный блокатор глюкокортикоидного рецептора, влияющий на патологическую активность кортизола. Подобные подходы ранее рассматривались скорее как вспомогательные, однако успехи в онкологии напоминают трансформацию таргетных гормональных стратегий в лечении рака молочной железы и простаты, которые со временем стали стандартом терапии.

FDA уже приняло заявку Corcept на регистрацию relacorilant при платинорезистентном раке яичников; решение ожидается 11 июля. При этом компания сталкивается и с регуляторными вызовами: недавняя попытка расширить показания препарата на гиперкортицизм была отклонена из-за недостаточности данных по соотношению риск–польза.

Relacorilant демонстрирует редкое для поздних линий лечения сочетание — значимый выигрыш по общей выживаемости без усиления токсичности. Если регулятор подтвердит результаты ROSELLA, Corcept может существенно перераспределить конкурентный ландшафт в терапии платинорезистентного рака яичников, усилив давление на действующих лидеров рынка и задав новую планку эффективности для комбинаций с химиотерапией.

