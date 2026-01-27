Merck приостановила переговоры с Revolution: цена на RAS-онкологию оказалась слишком высокой

Переговоры о возможном приобретении Merck биотехнологической компании Revolution Medicines завершились безрезультатно. Стороны не смогли согласовать цену сделки, которая, по данным источников, обсуждалась в диапазоне $28–32 млрд.

Несмотря на паузу, возможность возобновления переговоров сохраняется. Также не исключено появление альтернативных претендентов на активы Revolution. Интерес инвесторов к компании остается высоким: на фоне слухов о сделке котировки Revolution ранее подскочили более чем на 12% и продолжают удерживаться около этих уровней.

Ключевой причиной ажиотажа вокруг Revolution является ее флагманский препарат daraxonrasib — пероральный селективный ингибитор активированной формы RAS. В клинических исследованиях I фазы препарат показал обнадеживающие результаты у пациентов с мутациями RAS при раке поджелудочной железы: подтвержденный ORR достиг 29% во второй линии терапии и 47% — в первой. Дополнительным стратегическим активом стал приоритетный ваучер регулятора, позволяющий ускорить рассмотрение заявки до 1–2 месяцев.

В 2026 году Revolution планирует сразу несколько ключевых событий: два клинических чтения по раку поджелудочной железы в первом полугодии и запуск новых исследований во втором — включая немелкоклеточный рак легкого. Такой график усиливает переговорные позиции компании, но одновременно повышает требования к оценке.

Для Merck потенциальная покупка Revolution рассматривалась как элемент долгосрочной защиты выручки на фоне приближающегося истечения патентной защиты Keytruda. Ранее аналогичные шаги предпринимали и другие фармгиганты: в прошлые годы крупные сделки в онкологии — от поглощений в сфере CAR-T до покупок разработчиков таргетных молекул — нередко срывались именно из-за расхождения ожиданий по цене на поздних стадиях клинического развития.

Конкурентная среда в RAS-онкологии быстро накаляется. Крупные игроки стремятся занять позиции в одном из самых сложных и коммерчески значимых сегментов таргетной терапии, где клинический риск высок, а ставки — десятки миллиардов долларов. Даже AbbVie, ранее фигурировавшая в числе потенциальных покупателей, в итоге дистанцировалась от сделки.

Срыв переговоров между Merck и Revolution подчеркивает новую реальность фармацевтического рынка: инновационные онкологические активы с сильными клиническими сигналами стоят дорого, а баланс между стратегической необходимостью и ценовой дисциплиной становится ключевым фактором в M&A-решениях глобальных фармкомпаний.

