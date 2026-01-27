FDA закручивает гайки — Recipharm отвечает новым заводом для бета-лактамов в Индии

Шведская CDMO Recipharm запустила в Бангалоре (Индия) новое специализированное производство неантибактериальных бета-лактамных препаратов в таблетированной форме. Проект стал прямым ответом на ужесточение требований FDA к предотвращению перекрёстной контаминации при выпуске этой группы лекарств.

Компания заявляет, что объект изначально спроектирован с учётом требований как FDA, так и European Medicines Agency. Запуск площадки уже обеспечил Recipharm «крупное партнёрство» с неназванной инновационной биофармацевтической компанией, для которой будут производиться бета-лактамные препараты. В рамках соглашения CDMO дополнительно инвестирует в специализированное оборудование, которое в перспективе сможет обслуживать и других заказчиков.

Импульсом для проекта стало финальное руководство FDA по неантибактериальным бета-лактамам, опубликованное в июне 2022 года. Документ требует полного исключения риска перекрёстного загрязнения, поскольку даже следовые количества таких соединений могут вызывать тяжёлые аллергические реакции у пациентов.

Регуляторная чувствительность темы уже приводила к серьёзным последствиям на рынке. В 2023 году компания Scynexis столкнулась с отзывом препарата Brexafemme и приостановкой клинических исследований после проверки производственных цепочек партнёром GSK. Причиной стало использование оборудования, задействованного также в выпуске неантибактериальных бета-лактамов. Клинический холд FDA был снят лишь спустя 19 месяцев.

Исторически регуляторы уже ужесточали требования к «чувствительным» классам препаратов. Аналогичная логика применялась к цитостатикам и гормональным средствам, что в своё время привело к разделению производственных потоков и росту роли нишевых CDMO. В Европе и США это открыло рынок для специализированных контрактных площадок, а в Азии — для масштабных инвестиций в compliant-инфраструктуру.

Конкурентная среда в сегменте бета-лактамов сегодня обостряется: крупные CDMO в Индии, Китае и Восточной Европе вынуждены либо модернизировать существующие линии, либо выводить такие продукты в отдельные «чистые» кластеры. При этом рост издержек и дефицит валидированных мощностей создают риски для сроков вывода препаратов на рынок.

Кейс Recipharm показывает, что ужесточение регуляторных требований превращается в фактор перераспределения рынка. Компании, готовые инвестировать в специализированные мощности под новые стандарты FDA и EMA, получают конкурентное преимущество, тогда как универсальные производственные модели для бета-лактамов стремительно теряют актуальность.

АПТЕКИУМ