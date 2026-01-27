Catalent сворачивает европейский хаб клеточной терапии в Бельгии

Американская CDMO Catalent объявила о намерении закрыть площадку в Госселисе (Бельгия), позиционировавшуюся как «Европейский центр экспертизы по клеточной терапии». Под сокращение могут попасть около 150 сотрудников. Решение связано со снижением загрузки производства и пересмотром приоритетов компании на фоне изменений рыночной конъюнктуры.

По заявлению Catalent, компания продолжает «оценивать свою операционную модель с учетом динамики рынка и потребностей клиентов» и рассматривает возможность переноса части текущих проектов на другие площадки сети. В настоящее время идут консультации с рабочим советом и местными регуляторами. Комплекс в Госселисе включает три производственных здания.

Catalent активно инвестировала в бельгийскую локацию в начале 2020-х годов. В феврале 2020 года компания приобрела CDMO MaSTherCell за $315 млн, получив доступ к объекту площадью около 25 тыс. кв. футов. В дальнейшем последовали дополнительные сделки и расширения, а в 2022 году был открыт новый производственный корпус на 60 тыс. кв. футов. Тогда рынок клеточной и генной терапии рассматривался как один из ключевых драйверов роста CDMO-сектора.

Ситуация в Госселисе отражает более широкий кризис ожиданий в сегменте CGT. За последние два года отрасль столкнулась с замедлением клинических программ, пересмотром инвестиций и выходом крупных фармкомпаний из направлений, ранее считавшихся стратегическими. Так, Novo Nordisk и Takeda публично сократили или закрыли отдельные проекты в области клеточной и генной терапии, сославшись на высокую стоимость и неопределенный коммерческий потенциал.

Аналогичные процессы наблюдаются и в США, где в 2023–2024 годах ряд специализированных CDMO сократили персонал или законсервировали мощности, не достигшие устойчивой загрузки. Для Европы это означает рост конкуренции между площадками за ограниченное число клинических и коммерческих заказов.

Рынок контрактного производства клеточных и генных препаратов сегодня характеризуется избытком мощностей, высокой капиталоемкостью и растущими требованиями со стороны биотех-клиентов к гибкости и стоимости услуг. Крупные игроки консолидируют портфели, отдавая приоритет более масштабируемым и предсказуемым направлениям — биологическим препаратам, инъекционным формам и оральным лекарствам.

Для Catalent дополнительным фактором стала смена собственника: компания была приобретена Novo Holdings в конце 2024 года, после чего началась оптимизация глобальной структуры, перенос штаб-квартиры в Тампу и обновление корпоративной стратегии.

Закрытие бельгийского центра в Госселисе демонстрирует, что фаза агрессивного наращивания мощностей в клеточной терапии сменилась периодом жесткой селекции активов. Для CDMO это означает переход от «роста на ожиданиях» к прагматичному управлению загрузкой и капиталом, а для рынка CGT — сигнал о необходимости пересмотра бизнес-моделей и темпов коммерциализации инновационных терапий.

АПТЕКИУМ