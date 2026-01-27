Биофарма в 2026 году: новые правила, высокая ставка и длинная стратегия

2026 год станет для глобальной биофармацевтики не годом адаптации, а годом активных решений. Если в 2025-м отрасль пыталась понять логику новой регуляторной и торговой реальности, то теперь компании вынуждены играть по обновлённым правилам — с учётом тарифных рисков, ценового давления и перераспределения инновационных центров.

По словам старшего партнёра McKinsey Грега Грейвса, ключевой вопрос больше не в «первом отскоке мяча» — тарифах и ценовых требованиях, — а в последующих эффектах. В частности, обсуждается сценарий более позднего вывода новых препаратов на рынок Европы в ожидании сближения цен с США. Такой подход может непреднамеренно усилить позиции Китая как альтернативной точки клинической и коммерческой валидации для глобальных запусков.

Для Takeda фокус смещается на инфраструктуру и ускорение разработки. Глава глобальной регуляторной политики и инноваций компании Эндрю Робертсон подчёркивает: инновации больше не имеют географии, а конкурентное преимущество определяется скоростью и качеством глобальной координации.

Китай, по итогам 2025 года, окончательно закрепился как крупнейший источник биофармацевтических инноваций. По оценке глобального руководителя здравоохранения ING Bank Стивена Фаррелли, около трети новых терапевтических разработок сегодня имеют китайское происхождение. Это темп роста, сопоставимый с подъёмом биотехнологий в США в 1990-е годы — на фоне сильного государственного фокуса и притока капитала.

Европа, напротив, сталкивается с системной слабостью. Недоинвестирование последних 10–15 лет, медленные регуляторные реформы и затяжное принятие общеевропейских инициатив снижают её переговорную позицию. Исключением остаётся Великобритания, которая в 2024–2025 годах пересмотрела модель возмещения, снизив ребейты для фармкомпаний и увеличив бюджет на инновационные препараты. Этот путь всё чаще рассматривается как возможный ориентир для ЕС — аналогично тому, как Япония в 2000-х реформировала ценообразование, чтобы не потерять доступ к передовым терапиям.

В Genentech подчёркивают фундаментальное противоречие текущих запросов государств. По словам Фрица Биттенбендера, старшего вице-президента и главы по общественным вопросам, ни одна страна не может одновременно требовать локализации производства, роста R&D и снижения цен без ущерба для инвестиционной модели отрасли. Исторически похожие конфликты уже возникали — например, в США в период введения контроля цен в 1970-х, что тогда привело к оттоку НИОКР.

Как председатель Biotechnology Innovation Organization, Биттенбендер также предупреждает: попытки административно ограничить доступ разработок из Китая или Европы на рынок США ударят прежде всего по пациентам. В долгосрочной перспективе выигрывает не изоляция, а способность конкурировать — через сильную регуляторную среду, капитал и науку.

2026 год станет точкой стратегического выбора для биофармы. Компании переходят от реакции к игре на опережение: перераспределяют географию запусков, пересматривают инвестиции в инфраструктуру и всё жёстче оценивают регуляторные режимы. В условиях, когда инновации ускоряются в Азии, а Европа рискует отстать, победят те, кто сумеет выстроить глобальную модель роста, не жертвуя доступом пациентов к новым лекарствам.

АПТЕКИУМ