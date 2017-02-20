Ливерпульский университет и AKL Research and Development разрабатывают препарат от остеоартрита

Ливерпульский университет совместно с британской компанией AKL Research and Development проводят клинические исследования экспериментального препарата для лечения остеоартрита, сообщает Pharma Times.

В ходе тестирования APPA (комбинации apocynin и paeonol) на животных препарат продемонстрировал эффективность в облегчении боли, вызванной остеоартритом. Выяснилось также, что благодаря этому лекарственному средству разрушение хряща происходит медленнее.

В ближайшее время начнется первое исследование с участием людей.

По словам представителей университета, препарат является перспективным. Если APPA будет одобрен, он сможет сократить расходы NHS, а также улучшит качество жизни пациентов, страдающих от остеоартрита.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»