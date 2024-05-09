«Нижфарм» привлекут к ответственности за нарушение Закона о рекламе

Фармкомпания «Нижфарм» нарушила правила распространения рекламы лекарственных препаратов, сообщает ФАС. Речь идет о рекламе препарата «Артра» в эфире телеканала «Домашний».

Федеральная антимонопольная служба признала, что АО «Нижфарм» нарушило Закон о рекламе. Как сообщили в пресс-службе ФАС, фармкомпанию привлекут к административной ответственности.

Жалоба в ФАС поступила от гражданина, увидевшего рекламу препарата «Артра» в эфире телеканала «Домашний». В ней утверждалось, что боль и дискомфорт в суставах могут сообщать о первых признаках остеоартрита. В ролике также было указано, что препарат уменьшает количество обострений и восстанавливает суставы.

Согласно закону № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006, реклама препаратов не должна гарантировать положительное действие препарата, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. Реклама лекарств также не должна содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей рекламы тех или иных заболеваний.

Фото: пресс-служба ФАС

Дина Коблова

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