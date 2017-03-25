Объeм коммерческого рынка лекарств в феврале снизился на на 5,7%

По данным DSM Group, объем коммерческого рынка лекарств в феврале 2017 года снизился на 5,7% по сравнению с январем и составил 53,2 млрд рублей. По сравнению с февралем 2016 года в 2017 году объемы продаж увеличились на 14%.

Средняя стоимость упаковки лекарств на коммерческом рынке России в феврале по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 1% и составила 153,2 рубля. В течение февраля 2017 года цены в рублях снизились на 0,6%. В долларовом выражении индекс цен повысился на 1,4%. Всего же с начала 2016 года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила 5,1% в рублевом выражении и 20,1% в долларах США.

По итогам февраля 2017 года 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), в стоимостном выражении они занимали 30%. Коммерческий сегмент рынка по итогам февраля 2017 года на 47% был представлен рецептурными препаратами и на 53% – безрецептурными лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объeму продаж в феврале 2017 года возглавила компания Bayer, на втором месте – Sanofi, на третьем месте – Novartis. Топ брендов лекарств по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам февраля 2017 года возглавили «сезонные» препараты: Ингавирин (1%) и Кагоцел (0,81%), на третьем месте Эссенциале (0,76%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в феврале 2017 года снизился на 0,9% относительно января и составил 2,8 млрд рублей. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД во втором месяце 2017 года увеличился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 23,6 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в феврале 2017 года по сравнению с январем снизилась на 3,8% и составила 119,8 рублей.

В 2016 году объем продаж лекарств в России увеличился на 8,8% по сравнению с 2015 годом. Через аптеки было продано 4,122 млн упаковок лекарств на сумму 611 млрд рублей.

Источник: DSM

vademec