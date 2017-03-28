Navicon внедрил CRM в «Петровакс Фарм»

Система Navicon Pharma CRM на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 обеспечит работу консолидированной клиентской базы, отслеживание показателей продаж и контроль региональных представителей НПО «Петровакс Фарм». С системой работают 70 сотрудников компании во всех регионах России.

НПО «Петровакс Фарм» — одно из ведущих российских производителей инновационных лекарственных средств и вакцин. Выпускаемые компанией препараты проходят полный жизненный цикл разработки в России, начиная с создания уникальной молекулы и заканчивая готовой лекарственной формой с последующим продвижением на фармацевтический рынок. Производственно-складской комплекс «Петровакс Фарм» считается одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России.

Руководство «Петровакс Фарм» поставило перед системным интегратором задачи по созданию единой консолидированной базы данных с информацией о клиентах компании. Для реализации проекта было выбрано, основанное на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 решение Navicon Pharma CRM, признанное экспертами корпорации Microsoft одним из лучших российских продуктов для фармацевтической отрасли.

Внедренная система позволяет сотрудникам «Петровакс Фарма» получать полную и актуальную информацию об истории взаимодействия с клиентами, отслеживать основные показатели продаж на основании отчетов и контролировать работу медицинских представителей.

В рамках проекта специалисты Navicon развернули новую CRM-систему на площадке заказчика, реализовали перенос информации из сторонней базы данных, а также провели необходимые пуско-наладочные работы, тестирование и обучение персонала «Петровакс Фарма». На реализацию проекта ушло два месяца, с системой работают 70 пользователей во всех региональных филиалах компании-заказчика.

«Специалисты Navicon хорошо понимают специфику нашей работы, а отраслевое решение Navicon Pharma CRM можно назвать одним из лучших на отечественном рынке, именно поэтому мы сделали выбор в его пользу, — сообщила Елена Галаева, директор по продвижению лекарственных препаратов «Петровакс Фарма». — В кратчайшие сроки мы смогли реорганизовать работу с клиентами, увеличив скорость обработки данных на 40%, значительно снизив количество ошибок и время, затрачиваемое на поиск информации об истории взаимодействия. Кроме того, новая CRM-система позволяет оперативно контролировать продажи и работу наших представителей на местах».

«Фармацевтический вестник»