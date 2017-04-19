ТПП внесла изменения в положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1

Утверждены изменения в Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для отдельных видов медицинских изделий), утвержденное приказом ТПП РФ №29 от 10 апреля 2015 г., а также в Порядок заполнения актов экспертизы по определению страны происхождения товаров и соответствия товаров требованиям постановления Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 г. «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Соответствующий приказ ТПП РФ №33 от 04.04.2017 г. подписал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

В документе, в частности, указано, что факт выдачи сертификата формы СТ-1 может быть проверен в информационном порядке на проверочном (верификационном) ресурсе ТПП России (http://verification.tpprf.ru).

Кроме того, уточняется, что сертификаты формы СТ-1 выдаются на товары, происходящие из Российской Федерации и других государств-членов Евразийского экономического союза.

В случае необходимости исправления технической ошибки, допущенной при оформлении сертификата формы СТ-1, по письменной просьбе заявителя может быть выдан новый сертификат формы СТ-1. При этом в графу 5 выданного взамен сертификата «Для служебных отметок» вносится запись: «Выдан взамен сертификата формы СТ-1 N __ (__) дата ___» с указанием номера переоформленного сертификата, номера бланка и даты его выдачи; сертификату, выданному взамен оригинала сертификата формы СТ-1, присваивается новый регистрационный номер.

«Фармацевтический вестник»