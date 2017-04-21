Препараты программы «7 нозологий» будут промаркированы до 1 апреля 2018 года

О предполагаемой последовательности маркировки лекарств в ходе круглого стола «Безопасность лекарственных средств» в рамках XI всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» объявила начальник Управления Росздравнадзора Валентина Косенко.

К 1 апреля 2018 года будет завершена маркировка препаратов программы «7 нозологий», сообщила она. На втором этапе планируется промаркировать лекарства стоимостью выше 500 рублей, на третьем – от 100 до 500 рублей и затем — все остальные.

При этом Валентина Косенко подчеркнула, что пока окончательно решен вопрос только о сроках маркировки ЛП программы «7 нозологий», в остальном возможны изменения. Вместе с тем общий порядок деления на периоды по принципу от большей цены к меньшей сохранится, добавила она.

Проект по маркировке лекарств вызывает немало вопросов у участников рынка. В этой связи Росздравнадзор проведет серию образовательных конференций и вебинаров. Первое мероприятие из этой серии состоится 21 апреля.

Методологическое сопровождение проекта по маркировке лекарств и взаимодействие с его участниками осуществляет Федеральная налоговая служба. О том, какие проблемы приходится решать в этом направлении, рассказала начальник управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС Ольга Чепурина.

По ее словам, сроки на разработку системы маркировки «катастрофически малы», поэтому на первом этапе неизбежно будут сбои и несостыковки. Для того чтобы их минимизировать, в ФНС создана круглосуточная служба поддержки, куда можно обратиться при возникновении проблем. Кроме того, к каждому участнику эксперимента будет приставлен куратор для оказания помощи в работе с системой.

Кроме того, ФНС будет совершенствовать нормативную составляющую программы. «По нормативке до недавнего времени я считала, что все хорошо, но чем дальше мы идем и “копаем”, тем больше понимаем: то, что мы описали, – бизнес-процессы верхнего уровня, которые нужно будет в дальнейшем совершенствовать, — отметила она. – Будем кушать слона по частям – для начала мы создали костяк и в дальнейшем начнем его углублять».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»